  • Diwali: దీపావళి రాజయోగాలు.. నక్కతోక తొక్కే 3 రాశులు, ఇక మట్టి ముట్టుకున్నా బంగారమే..!

Diwali: దీపావళి రాజయోగాలు.. నక్కతోక తొక్కే 3 రాశులు, ఇక మట్టి ముట్టుకున్నా బంగారమే..!

Diwali 2025 Lucky Signs: రేపు దీపావళి పండుగ జరుపుకోనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ రోజు లక్ష్మి పూజకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇంట్లోకి లక్ష్మి ఆహ్వానించడానికి పూజలు నిర్వహిస్తారు. అయితే దీపావళి రోజు రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
 
 దీపావళి రోజు ఐదు రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రాశులకు బంపర్ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఎన్నో రోజులుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తవుతాయి. అక్టోబర్ 20వ తేదీ దీపావళి పండుగ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈరోజు రాజయోగాలతో ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది తెలుసుకుందాం   

 ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఐదు రాజయోగాలతో ఈసారి దీపావళి పండుగ రానుంది. అయితే మూడు రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. ప్రధానంగా ఈరోజు శుక్ర ఆదిత్య రాజయోగం, హంస మహా పురుష రాజయోగం, నవ పంచమయోగం, కాలాత్మక రాజయోగం, నీచభంగ యోగం వంటివి ఏర్పడతాయి.   

 ఈ మహారాజ యోగాల వల్ల మూడు రాశుల వారికి అనుకోని లాటరీ తగిలినట్లే. ప్రధానంగా కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు కెరీర్‌లో పురోగతి లభిస్తుంది. కోరుకున్న పనులను సజావుగా సాగిపోతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనులతో పాటు అనుకోని పనులు కూడా అదృష్టం రూపంలో కలిసి వస్తుంది.   

 సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు కీలకంగా మారుతుంది. దీపావళి అద్భుత యోగం కలుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు కూడా అందిపుచ్చుకుంటారు. కొత్త వ్యాపారాలు కూడా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధన యోగం సింహ రాశి వారికి కలుగుతుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.   

 మీన రాశి..  దీపావళి రాజయోగాల వల్ల మీన రాశి వారికి కూడా ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి లభిస్తుంది. విద్యార్థులు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు భారీగా పొందుతారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి బాగా కలిసి వస్తుంది. దీపావళికి మీనరాశి వారికి ఒక మర్చిపోలేని రోజు అవుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

