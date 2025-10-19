Diwali 2025: దీపావళి ముగ్గులు.. ముంగిళ్లకు రెట్టింపు అందాలు..

Diwali Rangoli Designs: హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం దీపావళి పండుగ రేపు అక్టోబర్ 20వ తేదీ జరుపుకుంటున్నారు. ఆరోజు సోమవారం దీపావళి పండుగ లక్ష్మీదేవి పూజకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్య కలిగింది. ఆరోజు గణేశ లక్ష్మీ పూజలు నిర్వహిస్తారు. దీపావళి సందర్భంగా కొన్ని ముగ్గుల డిజైన్స్ చూద్దాం..
దీపావళి అంటేనే దీపాల పండుగ.. రంగు రంగుల ముగ్గులు వేసి అందులో పూలతో అలంకరించి దీపాలు వెలిగించడం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ అయిందతి. అయితే, రేపు కార్తీక అమావాస్య కూడా ప్రారంభం కాబోతుంది కాబట్టి దీపావళి పూజ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు .
అయితే దీపావళి లక్ష్మీ పూజకు ముందుగా ఇంటిని అలంకరించుకుంటారు. ఇళ్లంతా కాంతులతో నిండిపోతుంది. ఇలాంటి కొన్ని ముగ్గులు డిజైన్స్ తో ఇంటిని అలంకరించుకుంటే అందంగా కనిపిస్తుంది. దీపావళికి బంతి పూల రెక్కలతో కూడా ముగ్గులను వేసుకుంటారు.
రేపు అక్టోబర్ 20వ తేదీ దీపావళి పండుగ జరుపుకోనున్నారు. ఆరోజు ఇల్లు వాకిళ్లు రంగు రంగుల ముగ్గులతో నింపి దీపాలు వెలిగించుకుంటారు. కాబట్టి ఇలాంటి దీపావళి ప్రత్యేక డిజైన్స్ తో మీ ముంగిళ్లను నింపుకోండి.
ప్రతి పండుగకు హిందూ సంప్రదాయంలో ముగ్గులు వేసుకునే ఆనవాయితీ ఉంది. అయితే ముగ్గులతో పాటు దీపావళికి దీపాలు కూడా వెలిగించుకుంటారు. రంగులతో పాటు పూలరెక్కలతో ఇలా కళాత్మకంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
మీ ఇంటికి పాజిటివిటీ పెంచడంతోపాటు మంచి అందాన్ని కూడా ఇస్తుంది. దీపావళి ముగ్గుల డిజైన్స్ తో మీ దీపావళితో ఆనందదాయకంగా జరుపుకోండి. మీ ఇళ్లు కాంతులతో జిగేలుమంటుంది.