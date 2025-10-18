English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Diwali: దీపావళి రోజు ఈ చిన్న పనిచేస్తే ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి వచ్చి కూర్చొంటుంది..!

Diwali 2025 Remedy: హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం దీపావళి పండుగ అక్టోబర్ 20వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3:44 నుంచి అక్టోబర్ 21 సాయంత్రం 5:54 వరకు ముహూర్తం ఉంది. ఆరోజు కార్తిక అమావాస్య అని కూడా పిలుస్తారు. దీపావళి రోజు లక్ష్మీదేవి పూజ నిర్వహిస్తారు. అయితే కొన్ని రెమెడీలు పాటించడం వల్ల ఇంటిపై లక్ష్మీ ఆశీస్సులు ఉంటాయి. 
 
 దీపావళి దీపాల పండుగ ఇది ఇంటికి శుభకరం. శాంతిని, సుఖసంతోషాలను తీసుకువస్తుంది దీపావళి రోజు లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు. ఇంటికి ధనం ఆకర్షించాలంటే కూడా లక్ష్మీ గణేశుల పూజ నిర్వహిస్తారు.   

 దీపావళి రోజు బియ్యం రెమిడీ పాటించడం వల్ల కూడా ఇంట్లోకి లక్ష్మి ఆకర్షిస్తుంది. ఇంట్లో, బయట దీపాలు పెట్టేముందు బియ్యాన్ని వేసి అందులో దీపం పెట్టడం వల్ల లక్ష్మి ఆకర్షిస్తుంది. సుఖ సంతోషాలు కూడా ఆ ఇంట్లో వెల్లివిరుస్తాయి.  

దీపావళి రోజు ఇల్లు, ఇంటి బయట శుభ్రం చేసుకుని ముగ్గులతో అలంకరించుకొని దీపాలు వెలిగించాలి. అయితే, ముందుగా ఒక మౌండ్‌లో బియ్యం వేసి అందులో దీపం వెలిగించడం శుభప్రదం. ఇది ఇంటికి లక్ష్మీని ఆకర్షిస్తుంది. పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెంచుతుంది.  

 దీపావళి రోజు లక్ష్మికి సంబంధించిన మంత్రాలు పఠించటం కూడా శుభప్రదం. దీంతో మీ ఇంటి వాతావరణం పాజిటివ్‌గా కూడా మారిపోతుంది. ఇంట్లో నెగిటివిటీ తొలగిపోతుంది. మీకు ఉండే కష్టాలు తొలగిపోయి ధనప్రాప్తి కూడా కలిగే అవకాశం కూడా ఉంది  

ఇంట్లోకి సుఖ సంతోషాలు రావాలన్నా లక్ష్మీ ఆశీస్సులు పొందాలన్నా.. దీపావళి రోజు లక్ష్మి పూజ కచ్చితంగా చేసుకోవాలి. ఇక అమ్మవారికి ఇష్టమైన ప్రసాదాలు కూడా నివేదిస్తారు. ఇల్లు మొత్తం ఇంటి బయట కూడా దీపాలతో అలంకరిస్తారు. మన ఇంట్లోంచి చీకట్టు కూడా పారదోలిపోతాయి.

