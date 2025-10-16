Diwali 2025 Top 5 Credit Cards: ఏకంగా లక్ష రూపాయలు వరకు ఆదా చేసే దీపావళి 5 క్రెడిట్ కార్డ్స్.. బంగారం నుంచి ఇంటి సరుకులు వరకు అన్ని చౌకగా..!

Best Credit Cards Diwali 2025: దీపావళి పండుగ సమయం వచ్చేసింది.. పండుగ సీజన్లో షాపింగ్ చేయడానికి ప్రజలు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ బ్యాంకులు తమ కస్టమర్ల కోసం ఆకర్షణీయమైన క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. ఈ ఆఫర్లు బంగారం కొనుగోలు, షాపింగ్, ట్రావెల్, ఎలక్ట్రానిక్స్..ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లు వంటి విభిన్న విభాగాలపై క్యాష్బ్యాక్లు, డిస్కౌంట్లు.. రివార్డ్ పాయింట్ల రూపంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) "Khushiyan Unlimited" పేరుతో ప్రత్యేక క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించింది. దీని కింద అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ఇ-కామర్స్ సైట్లలో షాపింగ్ చేసినప్పుడు 5 నుంచి 10 శాతం వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. లైఫ్స్టైల్ ఉత్పత్తులపై కూడా రివార్డ్ పాయింట్లు అందిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ కార్డుతో జోయాలుకాస్ లో బంగారం కొంటే 6000 వరకు తగ్గింపు కూడా ఉంటుంది.
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్లకు మింత్రా..రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా, జియోమార్ట్ వంటి ప్రముఖ ప్లాట్ఫారంలలో షాపింగ్పై భారీ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు గృహ సామగ్రిపై రూ.5 లక్షల వరకు సేవింగ్స్ పొందవచ్చు. ఎల్జీ ఉత్పత్తులపై 26% వరకు, శాంసంగ్ ఉత్పత్తులపై 22.5% వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది.
ఈ బ్యాంక్ ఫెస్టివ్ సీజన్కి ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 2025 వరకు కొనసాగనున్న ఈ ఆఫర్లలో ఎలక్ట్రానిక్స్పై 27.5% వరకు, ఫ్లైట్స్పై 15% వరకు, హోటల్ బుకింగ్స్పై 20% వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
HDFC బ్యాంక్ కార్డ్ హోల్డర్ల కోసం ..Festive Treats.. అనే స్కీమ్ ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, బిగ్ బజార్ వంటి సైట్లలో షాపింగ్ చేసేప్పుడు 10% వరకు డిస్కౌంట్.. లభిస్తుంది. అలాగే నో-కాస్ట్ EMI ఆఫ్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అమెజాన్, మింత్రా వంటి సైట్లలో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ 10% ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ను పొడిగించింది. అదనంగా PayLater EMI స్కీమ్.. ద్వారా కస్టమర్లు సులభంగా చెల్లింపులు చేయవచ్చు.
యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్ఫారంలు స్విగ్గీ, జొమాటో, బిగ్బాస్కెట్లపై 10% క్యాష్బ్యాక్ అందిస్తోంది. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డ్ హోల్డర్లకు 5% డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఎయిర్టెల్ యాక్సిస్ కార్డ్ యూజర్లకు మొబైల్ రీఛార్జ్లపై 25% వరకు తగ్గింపు అందిస్తోంది.