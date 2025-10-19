Diwali 2025: దీపావళి రోజు బంగారం కాదు.. చీపుర‌ కట్ట కొంటే.. ఎంత మంచిదో తెలుసా.. ఈ నియమాలు పాటించడం తప్పనిసరి..!

Broom Stick Significance: దీపావళి వస్తోంది అంటే చాలామంది బంగారం కొంటూ ఉంటారు.. కానీ ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు అందరూ కొనేలాగా మాత్రం లేవు. ఈ క్రమంలో బంగారం కాకుండా మనకు ఎంతో తక్కువ దొరికే ఒక వస్తువు కొంటే కూడా.. దీపావళి రోజు ఎంతో అదృష్టం వస్తుంది అన్న విషయం మీకు తెలుసా..?
దీపావళి రోజు.. మనం ఇంట్లో రోజు వాడుకొనే చీపర కట్ట కొనడం ద్వారా కూడా మనకు ఎంతో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. దీనికి మన పురాణాల ప్రకారం కూడా ఎంతో పెద్ద కథ ఉంది
అదేమిటి అంటే లక్ష్మీదేవి ముందుగా వైకుంఠం వచ్చినప్పుడు.. ఆమె చీపర కట్ట తీసుకొని అక్కడ మొత్తం శుభ్రం చేసింది. అందుకనే మన పురాణాల ప్రకారం చీపుర కట్టకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. అందుకే చీపురు కట్ట పైన మనం ఎప్పుడు కాళ్లు కూడా పెట్టకూడదు.
చీపుర కట్ట కొని.. దాంతో ఇల్లు చాలా శుభ్రం చేసుకొని.. ఆ తరువాత దీపావళి ఇలాంటి పండగ రోజు లక్ష్మీదేవికి పూజ చేయడం వల్ల.. మనకు ధనప్రాప్తితో పాటు ఎంతగానో ఆ అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది అనేది ఎంతోమంది నమ్మకం.
ప్రస్తుతం బంగారం రేట్లు బగ్గుమంతున్న సమయంలో.. బంగారం కాకుండా ఇలా మనకు చాలా తక్కువ ధరకు లభించే ఒక చీపుర కట్ట కొని.. పైన చెప్పిన నియమాలన్నీ పాటించి పూజ చేయడం ద్వారా కూడా.. ఎంతో మంచి జరుగుతుంది.
చీపుర కట్టను విసిరి వెయ్యడం.. లేదా చీపురు కట్ట పైన కాళ్లు పెట్టడం. చీపర కట్టలు ఇరగొద్దటం లాంటి పనులు అస్సలు చేయకూడదు.