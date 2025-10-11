School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?

Deepavali 3 Days School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త. ఇప్పటికే దసరా సెలవులు దాదాపు 13 రోజులు చిల్ అయిన విద్యార్థులకు మరోసారి వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. దీపావళి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరో 3 రోజులపాటు స్కూళ్లకు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ అక్టోబర్ 20వ తేదీ రానుంది. ఇది సోమవారం కాబట్టి వరుసగా లాంగ్ వీకెండ్తోపాటు ఆరోజు మొత్తం మూడు రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి.
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా మరోసారి విద్యార్థులు పండుగ చేసుకునే వార్త వచ్చింది. స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులపాటు సెలవు రానుంది. ఇప్పటికే దసరా సెలవులు ఎంజాయ్ చేసిన విద్యార్థులకు మరోసారి పండుగ చేసుకునే వార్త వచ్చింది.
దీపావళి పండుగ అంటే లక్ష్మీదేవి పూజకు ఎంతో ప్రత్యేకం. అంతకు ముందు ధన్తేరాస్ కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈరోజు కుబేరుడి పుట్టిన రోజు, ధన్వంతరి పుట్టిన రోజు అని కూడా చెబుతారు.
సాధారణంగా దీపావళి పండుగ రోజు మాత్రం లక్ష్మీదేవి పూజ చేసుకుంటారు. అమ్మవారి కటాక్షం కోసం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఇళ్లంతా దీపాలతో అలంకరిస్తారు. టపాసులు కూడా కాలుస్తారు. ఈ దీపావళి పండుగరోజే రాముడు అరణ్యవాసం చేసి తిరిగి రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చాడు అని పురాణాలు కూడా చెబుతున్నాయి.
అందుకే ప్రతి ఏడాది దసరా తర్వాత దీపావళి పండుగను హిందువులు ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవులు వస్తాయి. ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ 2025 అక్టోబర్ 20వ తేదీ రానుంది.
అయితే సోమవారం ఈ ఏడాది దీపావళి వస్తుంది కాబట్టి అంతకు ముందు ఆదివారం, శనివారం కూడా వీకెండ్ కావడంతో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు కూడా వరుసగా కలిసి వస్తుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వచ్చేవారం వరుసగా మూడురోజులపాటు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. పలు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలతోపాటు స్కూళ్లకు శనివారం, ఆదివారం, దీపావళి సోమవారం కూడా వరుసగా మూడు రోజులపాటు సెలవులు రానున్నాయి. లాంగ్ వీకెండ్తో ఉద్యోగులకు కూడా కాస్త ఎంజాయ్ చేస్తారు.
ఈ మూడు రోజులు కుటుంబసభ్యులతో కలిసి దీపావళి పండుగ కూడా జరుపుకుంటారు. ఇలా మూడు రోజులపాటు సెలవులు రావడం వల్ల సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారికి కూడా కాస్త సమయం కూడా దొరుకుతుంది. ఇప్పటికే తమ పండుగకు తమ ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు టికెట్లు కూడా బుక్ చేసుకుంటున్నారు.