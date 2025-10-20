Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి గిఫ్ట్‌.. డీఏ పెంపు ఉత్తర్వులు జారీ!

Diwali Bumper Jackpot To AP Govt Employees DA Hike: దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు దీపావళి కానుకగా ప్రకటించారు. 3.64 శాతం డీఏ, డీఆర్ పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా డీఏ, డీఆర్ పెంపుపై ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల, పెన్షనర్లకు దీపావళి కానుకగా ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రకటించిన డీఆర్, డీఏ పెంపునకు సంబంధించి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు డీఆర్ మంజూరు చేస్తూ ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే.
2024 జనవరి 1 నుంచి డీఏను 3.64 శాతం పెంచుతూ తాజాగా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. డీఎ పెంపు 2024 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని ప్రభుత్వం ఆదేశాల్లో స్పష్టంగా పేర్కొంది.
పెన్షనర్లు/ కుటుంబ పెన్షనర్లకు చెల్లించాల్సిన డియర్నెస్ రిలీఫ్ (డీఆర్) 3.64 శాతం ప్రభుత్వం పెంచగా.. డీఆర్ కూడా 2024 జనవరి 1 నుంచి అమలులోకి రానుంది.
డీఏ, డీఆర్ పెంపునకు సంబంధించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఏపీ సీఎఫ్ ఎంఎస్ సీఈవోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పీయూష్ కుమార్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
నాలుగు డీఏలు పెండింగ్లో ఉండగా ఏపీ ప్రభుత్వం దీపావళి రోజు ఒక డీఏ ప్రకటించింది. అయితే ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెదవి విరుస్తున్నారు. రెండు డీఏల విడుదలపై ఆశలు పెట్టుకోగా ఒకటే రావడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంతృప్తి చెందలేదు.