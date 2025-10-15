English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Free Saree: మహిళలకు జాక్‌పాట్‌! దీపావళికి ఉచితంగా చీరలు.. పురుషులకు కూడా

Free Saree: మహిళలకు జాక్‌పాట్‌! దీపావళికి ఉచితంగా చీరలు.. పురుషులకు కూడా

Men And Women Get Free Saree Dhoti From TN Govt For Diwali: దసరా పండుగకు ప్రజలకు ప్రభుత్వం దుస్తులు పంపిస్తుందనుకుంటే తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. ఇప్పుడు దీపావళి పండుగ వస్తోంది. ఈ పండుగకు ప్రభుత్వం వస్త్రాలు పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. పండుగ సందర్భంగా మహిళలతోపాటు పురుషులకు దుస్తులు పంపిణీ చేస్తుండడం విశేషం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. 
1 /5

దసరా పండుగకు ఉచితంగా చీరలు పంపిణీ చేస్తామని చెప్పిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు. బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా ప్రతియేటా కేసీఆర్‌ చీరలు ఇచ్చేవారు. అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి రెండు దసరా పండుగలు పూర్తి చేసుకున్నా చీరలు మరచిపోయాడు. ఈ ఏడాది ఇస్తానని చెప్పి చేతులెత్తేశారు.

2 /5

రేవంత్‌ రెడ్డి విఫలమవగా.. పక్క రాష్ట్రం తమిళనాడులో మాత్రం దసరా పండుగకు కాకుండా దీపావళి పండుగకు దుస్తులు ఇవ్వనున్నారు. మహిళలతోపాటు పురుషులకు కూడా ఇవ్వనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే వృద్ధులకు మాత్రమే పంపిణీ చేయనున్నారు.

3 /5

దీపావళి సందర్భంగా సీనియర్ సిటిజన్లకు ఉచితంగా ధోతీ, చీరలను అందించేందుకు డీఎంకే ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. చీరలు, ధోతీలు పంచడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని షరతులు విధించింది. వృద్ధాప్యం కారణంగా వేలిముద్ర, కనుపాప ధృవీకరణ కాకపోవచ్చు. దీంతో ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు లేదా పత్రంతో వీటిని పొందవచ్చు.

4 /5

వేలిముద్రలు, ఐరిస్ స్కాన్లు రెండింటి ద్వారా వృద్ధుల ధృవీకరణ జరగకపోయినా వృద్ధులకు చీరలు, ధోతీలు తమిళనాడు ప్రభుత్వం అందించనుంది. ఇప్పటికే గిడ్డంగుల నుంచి చీరల, ధోతీలు తరలిస్తున్నారని సమాచారం. 

5 /5

జిల్లా సరఫరా, వినియోగదారుల శాఖ అధికారులు వృద్ధులకు ఉచితంగా ధోతీ, చీరలను పంపిణీ చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం ఇస్తున్న చీరలు, ధోతీలతో వృద్ధులు దీపావళి పండుగ చేసుకోనున్నారు. పిల్లల పోషణ పొందని తల్లిదండ్రులకు ఉచితంగా అందించే ధోతీలు, చీరలు పంపిణీ చేస్తుండడంతో వారికి ఇది భారీ కానుక కానుంది.

Diwali gift Tamil Nadu government Free saree Free Dhoti Scheme senior citizen Biometric ration card

