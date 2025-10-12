English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  School Holiday: స్కూళ్లకు దీపావళి సెలవులు లేవు..షాక్ ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..ఎక్స్‌ట్రా హాలీడేకి డిమాండ్!

School Holiday: స్కూళ్లకు దీపావళి సెలవులు లేవు..షాక్ ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..ఎక్స్‌ట్రా హాలీడేకి డిమాండ్!

Diwali School Holidays: దీపావళి పండుగ తర్వాత రోజు (అక్టోబర్ 21) ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీపావళికి కేవలం ఒక్కరోజు సరిపోదని వాళ్లు నిరాశ చెందుతున్నారు. 
తమిళనాడులో దీపావళి అక్టోబర్ 20న జరుపుకుంటారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో కూడా అక్టోబర్ 21న దీపావళి జరుపుకుంటున్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో మాత్రం అక్టోబర్ 20ని మాత్రమే ప్రభుత్వ సెలవుదినంగా ప్రకటించారు.   

ప్రజలు దీపావళి వేడుకలకు స్వీట్లు, పండ్లు, క్రాకర్లు, కొత్త సినిమాలు మొదలైన వాటితో సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం దీపావళి అక్టోబర్ 20వ తేదీ సోమవారం నాడు వస్తుంది. ఈ క్రమంలో పాఠశాల, కాలేజీ విద్యార్థులు ఖుషీఖుషీగా ఉన్నారు.   

కారణం, సోమవారం ఆదివారంతో పాటు సెలవు దినం కాబట్టి వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు ఉంటాయి. నెలలో 3వ శనివారం అయినా, కొన్ని చోట్ల సెలవు దినం వచ్చే అవకాశం ఉంది.       

విద్యార్థుల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే, వారి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు. అంటే, సోమవారం దీపావళి జరుపుకున్న తర్వాత మరుసటి రోజు వారు తమ స్వస్థలాలకు ఎలా తిరిగి రాగలరో అని అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు.     

చాలా మంది దీపావళి పండుగకు తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లి ఉంటారు. వారు తదుపరి ఇంటికి తిరిగి రావాలనుకుంటే, వారు సోమవారం రాత్రి, దీపావళి రోజునే బయలుదేరాలి. ఫలితంగా, అందరూ ఒకే రోజు బయలుదేరుతారు కాబట్టి రైళ్లు, బస్సులు రద్దీగా ఉంటాయి.    

అదే సమయంలో, దీపావళి రోజున కూడా ప్రయాణించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందువల్ల, ఆదివారం (అక్టోబర్ 20), సోమవారం (అక్టోబర్ 21) తో పాటు మంగళవారం (అక్టోబర్ 22) ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.     

అలాగే, చాలా మంది శనివారాల్లో సెలవు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నందున, అది నాలుగు రోజుల సెలవు అవుతుంది. అలాగే, మంగళవారం సెలవు ప్రకటిస్తే, ప్రభుత్వం ఏదైనా శనివారం పని దినంగా ప్రకటించవచ్చు.    

ఈ క్రమంలో ప్రజల అభ్యర్థనను అంగీకరిస్తూ, పండుగ సమయాల్లో ప్రభుత్వం పదేపదే అదనపు సెలవు దినాన్ని ప్రకటించింది. ఈ విషయంలో ఈసారి దీపావళి సందర్భంగా అదనంగా ఒక రోజు సెలవు ప్రకటిస్తారని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు.     

Holidays Tamil Nadu government Diwali 2025 October 21 Holiday is october 21 holiday Will Tamil Nadu Government Announces Holiday On October 21 Extra Leave For Next Day To Diwali

