Samsung Refrigerator Price Dropped In India: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో సాంసంగ్ డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది.. దీపావళి సందర్భంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ రిఫ్రిజిరేటర్పై ఉన్న స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఏంటో? ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Samsung Refrigerator Double Door 2 Star Price Dropped In India: ఎప్పటినుంచో డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, దీపావళి ఆఫర్స్ సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన రిఫ్రిజిరేటర్లు చాలా అత్యంత తగ్గింపు ధరల్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్ సాంసంగ్కి సంబంధించిన రిఫ్రిజిరేటర్స్ అయితే, ఎన్నడు లభించని ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 236 లీటర్ల కెపాసిటీ కలిగిన ఓ రిఫ్రిజిరేటర్ చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? ఏయే ఆఫర్స్తో అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉందో? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో Samsung 236 L డబుల్ డోర్ టూ స్టార్ రిఫ్రిజిరేటర్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో RT28C3032GS/HL మోడల్ నెంబర్తో లభిస్తోంది. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది 236 లీటర్ల కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది.
ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ (Frost Free) టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫీచర్ వల్ల రిఫ్రిజిరేటర్లో ఐస్ పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది టూ స్టార్ ఎనర్జీ రేటింగ్తో లభిస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ టెక్నాలజీ కూడా లభిస్తుంది.
ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఆల్-అరౌండ్ కూలింగ్ (All-around Cooling) కూలింగ్ టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ప్రతి మూల పెట్టిన వస్తువు సమానంగా కూల్ అవుతుంది. అలాగే ఇందులో కూల్ ప్యాక్ వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల 12 గంటల పాటు పవర్ కట్ అయినప్పటికీ.. ఆహారాలు కూల్గానే ఉంటాయి.
ఇక ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్లో దీని ధర MRP రూ.30,990గా ఉంది. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా 27 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.22,990కే లభిస్తుంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా Flipkart SBI, HDFC, ICICI బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి.. రూ.4 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ పై ఉన్న రూ. 4 వేల డిస్కౌంట్ పోను కేవలం ఇది రూ.17, 480కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక దీనిపై అదనంగా ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ని కూడా అందిస్తోంది. ఏదైనా బ్రాండ్కు సంబంధించిన పాత రిఫ్రిజిరేటర్ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. రూ.1,800 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను రిఫ్రిజిరేటర్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. రూ.15, 680కే ఈ ఫ్రిడ్జ్ పొందవచ్చు.