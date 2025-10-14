English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Diwali Shani Dhana Rajayogam: శనీశ్వరుడి అనుగ్రహంతో దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల దరిద్రం మటుమాయం..ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవం..

Diwali Shani Dhana Rajayogam: దీపావళి అంటెనే దీప కాంతుల పండుగ. అంతేకాదు మన జీవితాల్లో వెలుగులు తీసుకొచ్చే పండగ. ఈ  దీపావళి నిజంగానే కొందరి జీవితాల్లోని చీకటిని మాయం చేసి వెలుగులు నింపబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి.
Diwali Shani Dhana Rajayogam: ఈ దీపావళి రోజున నవ గ్రహాల్లో అత్యంత శక్తివంతుడు శని దేవుడు ఒక ప్రత్యేక యోగాన్ని సృష్టించబోతున్నాడు. ఈ యోగం అక్టోబర్ 20న ఏర్పడుతుంది. దీని వల్ల ఏ రాశుల వారికి వారి జీవితంలో అనుభవిస్తున్న కష్టాలు, దరిద్రం మటు మాయం కాబోతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.   

దీపావళి రోజున..శని దేవుడు అన్ని గ్రహాలపై తన శుభ దృష్టిని నిలిపి  ఉంచుతాడు, దీని కారణంగా ధన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం వలన కొన్ని రాశుల వారికి చాలా అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. ఈ వ్యక్తులు తమ కెరీర్‌లలో గణనీయమైన విజయాన్ని అందుకుంటారు.  వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ఇదే మంచి తరుణం. ఈ దీపావళికి ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం ప్రకాశిస్తుందో తెలుసుకుందాం.

మకర రాశి: మకరరాశి వారికి  శనీశ్వరుడి  ధనరాజ యోగం  చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతంది. ఈ రాశుల వారు దీపావళి నుంచి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. గతంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఇది మంచి సమయం. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు, ప్రతిష్ఠ మరింతగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.   

వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి శనీశ్వరుడు ధనరాజ యోగాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. దీంతో గత కొన్ని రోజులుగా అనుభవిస్తున్న  ఆర్థిక కష్టాలు పూర్తిగా తొలిగిపోనున్నాయి.  కొన్ని విషయాలు చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. కెరీర్ వృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. మీ జీతం మరింత పెరుగుతుంది. వ్యాపారం కూడా గణనీయమైన లాభాలను అందుకుంటారు. 

మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి శనిదేవుడు  రాజయోగం చాలా అదృష్టవంతులుగా నిరూపించబడుతుంది. ఆస్తి లేదా పాత పెట్టుబడుల నుండి మీరు ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు.ఈ సమయం మీ కెరీర్‌కు కొత్త  దశ దిశను అందించబోతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలంగా ఉండబోతుంది. 

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ  న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

