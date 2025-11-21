Rashmika Mandanna: ఆ విషయాలతో నాకేంపని.!. రష్మికపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన దీక్షిత్ శెట్టి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

dixit shetty on Rashmika: దీక్షిత్ శెట్టి ఇటీవల తన మూవీ బ్యాంక్ ఆఫ్ భాగ్యలక్ష్మి ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో రష్మిక మందన్నపై చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
గత కొన్ని రోజులుగా నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవర కొండల ఎంగెజ్ మెంట్ వార్తలు నెట్టింట తుపానులా వైరల్ అవుతున్నాయి. అయిన కూడా ఈ జంట మాత్రం ఏ మాత్రం వీటిపై రియాక్ట్ కావడంలేదు. కానీ ఇద్దరు కూడా ఇన్ డైరెక్ట్ గా మాత్రం హింట్ లు ఇస్తున్నారు. రష్మిక చేతికి ఒక ఉంగరం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
రష్మిక ఇంటర్య్యూలో విజయ్ పేరును పదే పదే తీసుకొవడం, మరోవైపు ఇటీవల విజయ్.. రష్మిక చేతికి ముద్దు పెట్టడం వంటివి చూస్తుంటే పక్కా నిశ్చితార్థం అయిందని కొంత మంది బలంగా చెప్తున్నారు.
మొత్తంగా అఫిషియల్ గా వీరు ప్రకటించకున్న కూడా వీరి ఎంగెజ్ మెంట్ మీద వార్తలు మాత్రం ఆగడంలేదు. ఈ క్రమంలొ తాజాగా.. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ మూవీ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీ మంచి టాక్ తో ముందుకు వెళ్తుంది. అయితే.. ఈ మూవీలో రష్మిక మందన్న, నటుడు దీక్షిత్ శెట్టికలిసి నటించారు.
ఇక మరోవైపు నటుడు దీక్షిత్ శెట్టి దిగర్ల్ ఫ్రెండ్ తర్వాత.. తన కొత్త చిత్రం ‘బ్యాంక్ ఆఫ్ భాగ్యలక్ష్మి’ ప్రచార కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయనకు రష్మిక ఎంగేజ్మెంట్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలను మీడియా ప్రతినిధులు వేశారు. దీనిపై దీక్షిత్ రష్మిక పర్సనల్ లైఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నటుడు దీక్షిత్ శెట్టి మాడ్లాడుతూ.. తాముఎప్పుడు కూడా ఒకరి పర్సనల్ విషయాల్ని మరోకరితో మాట్లాడుకొమని తెల్చి చెప్పాడు. అసలు.. సహనటీనటుల వ్యక్తిగత జీవితం గురించి నేను పట్టించుకోనన్నాడు. ఒకరి పర్సనల్ విషయాల్ని గురించి మాట్లాడకపోవడమే మనం వారికిచ్చే గౌరమన్నాడు.
రష్మిక వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో తనకు తెలియదని, ఇక.. ఆమె ప్రేమ, ఎంగేజ్మెంట్ గురించి నేనెప్పుడూ చర్చించలేదన్నాడు. అంతేకాకుండా.. తనకు అలాంటి విషయాల్లో ఆసక్తి ఉండదని, ఒకవేళ తాము కలిస్తే సినిమాల విషయంలో తప్ప.. ఇతర ఏ విషయాల గురించి మాట్లాడుకోమని తెల్చి చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం నటుడు దీక్షిత్ శెట్టి చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.