Keratin Treatment At Home: పార్లర్ వంటి మెరిసే పొడవైన జుట్టు కావాలని అందరికీ ఉంటుంది. అందుకే వేలల్లో ఖర్చు పెట్టి మరీ కెరాటిన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే మీ జుట్టు నిటారుగా, మృదువుగా ఉండాలంటే ఎక్కువ రసాయనాలు కూడా ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే సులభంగా మీరు కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
సౌందర్య నిపుణుల ప్రకారం ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ప్రధానంగా మీరు జుట్టు బలంగా, మృదువుగా ఉండటానికి స్ట్రెయిటనింగ్ ప్యాక్ వేయించుకోవాలనుకుంటే ఇంట్లోనే ఆ ప్యాక్ రెడీ అయిపోతుంది. కుదుళ్ల నుంచి మీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటుంది.
మీ జుట్టు స్ట్రెయిట్గా ఉండాలంటే ఇంట్లో ఉండే మెంతులు, పెరుగు, కొబ్బరి, కలబంద సరిపోతుంది. అయితే దీంతో పాటు కాస్త ఉసిరి పొడి, మెంతి పొడి కూడా యాడ్ చేస్తే జుట్టు బలంగా కుదుళ్ల నుంచి మెరుస్తూ పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది కూడా.
ఈ అన్ని పదార్థాలను వేసి బాగా పేస్టు మాదిరి తయారు చేసుకోవాలి. దీని జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు బాగా అప్లై చేసి అరగంట సేపు ఆరనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మృదువైన షాంపూతో తలస్నానం చేసుకుంటే చాలు.
ఇలా మీరు వారానికి కనీసం ఒక సారి హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకున్నా.. మీ జుట్టు రాను రాను స్ట్రైయిట్ గా మారిపోతుంది, మృదువుగా మెరుస్తుంది. అంతేకాదు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. ఉసిరిలో విటమిన్ సీ ఉంటుంది. కాబట్టి కుదుళ్లను బలపరుస్తుంది. మెంతుల్లో ప్రోటీన్ నికొటినిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి హెయిర్ ఫాల్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
ఇందులో మనం వేసే మందారం జుట్టుకు కండిషనర్ల పనిచేస్తుంది. కలబంద జెల్ చుండ్రు పేరుకోకుండా కాపాడుతుంది. పెరుగు తల చర్మానికి మంచి కండిషన్ ఇస్తుంది. కొబ్బరి నూనె కూడా కలిపితే లోతైన పోషణ కూడా లభిస్తుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)