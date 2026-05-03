How to Get Glowing skin in Summer: గ్లోయింగ్ స్కిన్ పొందడానికి వేలకు వేలు ఖర్చుపెట్టి మరీ పార్లర్కు వెళ్తారు. అయితే ఇంట్లోనే వస్తువులతో మీరు గులాబీ రంగు గ్లోయింగ్ స్కిన్ పొందవచ్చు. ఎండవేళ చెమట ఎక్కువగా వస్తుంది, ముఖం కూడా నిర్జీవంగా మారిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లోని బియ్యం పిండితో మీ ముఖాన్ని కడిగితే చాలు లేత గులాబీ రంగు ఛాయను పొందుతారు.
కఠినమైన సబ్బులు ఫేస్ వాష్లు వాడే బదులు ఇంట్లోనే ఈ పొడితో ముఖానికి రాసుకుంటే చాలు పునరుజ్జీవనం మీ ముఖానికి లభిస్తుంది. గాజులాంటి మెరిసే స్కిన్ పొందుతారు. రోజ్ కలర్ గ్లో కూడా మీకు లభిస్తుంది.
ఇది మీ ఛాయను మెరుగుపరచడమే కాదు ట్యాన్ కూడా తొలగిస్తుంది. ఇంట్లో ఉన్న బియ్యం పిండి, పెరుగు చాలు ఇది సహజ ఎక్స్ఫోలియేటర్లా కూడా పని చేస్తుంది. మృత చర్మ కణాలను తొలగించి మూసుకుపోయిన రంధ్రాలను తెరుస్తుంది. పెరుగులో లాక్టిక్ ఆమ్లం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది చర్మాన్ని ట్యాన్ తొలగిస్తుంది.
ఇక బియ్యం పిండి మంచి ముఖానికి గులాబీ రంగు గ్లో అందిస్తుంది. ఈ రెండు కలిపి ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ముఖంపై ఉన్న గీతలు తగ్గిపోతాయి. అంతేకాదు స్కిన్ టైట్ కూడా అవుతుంది.
ఎండ వేళ మీ ముఖం జిడ్డుగా మారితే ఇది నూనెను కూడా గ్రహించేస్తుంది. ఒక గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి, తీసుకొని దానికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు వేసి బాగా పేస్ట్ లా కలపాలి. ఇందులో మీరు కావాలంటే పసుపు, రోజ్ వాటర్ కూడా వేసి కలపవచ్చు.
దీని ముఖానికి అప్లై చేసి బాగా ఆరనివ్వండి. ఆ తర్వాత స్క్రబ్ చేస్తూ ముఖం మెడ భాగం సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. ఓ 20 నిమిషాల తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)