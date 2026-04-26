Dmart May Month Offers:మే నెల ప్రారంభం దగ్గరపడుతున్న సమయంలో షాపింగ్ ప్రేమికులకు మంచి ఆఫర్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ చివరి వారం నుంచి మే మొదటి వారంలో వరకు డిస్కౌంట్ స్టోర్లలో భారీ ఆఫర్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఇందులో DMart ప్రత్యేకంగా వినియోగదారులను ఆకర్షించే ఆఫర్లతో ముందుంది.
ఏప్రిల్ చివరివారం అలానే మే నెల సమయంలో వేసవి అవసరాలకు సంబంధించిన వస్తువులపై ఎక్కువ తగ్గింపులు ఉంటాయి. ఎయిర్ కండిషనర్లు, ఎయిర్ కూలర్లు, ఫ్రిజ్లు వంటి గృహోపకరణాలపై మంచి డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. వేసవిలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే ఈ వస్తువులను ఈ సమయంలో కొనుగోలు చేస్తే మంచి సేవింగ్ పొందవచ్చు. అలాగే వేసవి దుస్తులపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
కిరాణా సరుకుల విషయానికి వస్తే కూడా మంచి తగ్గింపులు ఉన్నాయి. బియ్యం, పిండి, చక్కెర, పప్పులు వంటి ముఖ్యమైన వస్తువులు తక్కువ ధరలో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా డీమార్ట్ సొంత బ్రాండ్ అయిన ప్రీమియా ఉత్పత్తులపై ప్రత్యేక ధరలు ఉంటాయి. ఇవి తక్కువ ధరలో మంచి నాణ్యతను అందిస్తాయి కాబట్టి చాలా మంది వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నెలాఖరిలో వీటిపై 80% వరకు డిస్కౌంట్ ఉంటుంది.
ఇంకా వంటగది ఉపయోగించే వస్తువులపై కూడా ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ప్రెజర్ కుకర్లు, నాన్స్టిక్ పాత్రలు, స్టోరేజ్ కంటైనర్లు వంటి వస్తువులు తగ్గింపు ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ఇంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడే ఈ వస్తువులను ఈ సమయంలో కొనుగోలు చేస్తే భవిష్యత్తులో ఖర్చు తగ్గుతుంది.
ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసే వారికి కూడా ప్రత్యేక డీల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. డీమార్ట్ రెడీ యాప్ ద్వారా కొన్ని ప్రత్యేక ఉత్పత్తులపై 50% వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇంటి వద్దకే డెలివరీ లేదా స్టోర్ పికప్ సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. దీంతో సమయం మరియు ప్రయాణ ఖర్చు రెండూ సేవ్ అవుతాయి.
మరింత సేవింగ్ కోసం కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి. వారంలో సోమవారం, బుధవారం రోజుల్లో యాప్లో ప్రత్యేక కూపన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. శుక్రవారం నుంచి స్టోర్లలో కొత్త ఆఫర్లు ప్రారంభమవుతాయి. వీటిని గమనించి షాపింగ్ చేస్తే మరింత లాభం పొందవచ్చు. అలాగే కొన్ని బ్యాంక్ కార్డులతో చెల్లిస్తే క్యాష్బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది.
అయితే ఈ ఆఫర్లు ప్రతి ప్రాంతంలో కొంచెం మారవచ్చు. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు స్టోర్లో లేదా యాప్లో ధరలు చెక్ చేయడం మంచిది. సరైన ప్లానింగ్తో షాపింగ్ చేస్తే ఈ ఆఫర్ల ద్వారా ప్రతి నెలా మంచి మొత్తంలో డబ్బు సేవ్ చేసుకోవచ్చు.