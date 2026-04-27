DMart April Sale 2026:ఏప్రిల్ 5వ వారం (ఏప్రిల్ 27 నుంచి మే ప్రారంభం వరకు) డీమార్ట్ స్టోర్లలో వినియోగదారులకు మంచి ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వేసవి సీజన్ కావడంతో ఇంటి అవసరాల సరుకులు, కిరాణా వస్తువులు, కూలింగ్కు సంబంధించిన వస్తువులపై ప్రత్యేక తగ్గింపులు కనిపిస్తున్నాయి. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ వస్తువులు కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం.
ఈ వారం ముఖ్యంగా కిరాణా సరుకులపై మంచి డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. బియ్యం, చక్కెర, గోధుమ పిండి, నూనె వంటి అవసరమైన వస్తువులు తగ్గింపు ధరలో లభిస్తున్నాయి. బ్రాండ్లపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉన్నాయి. పెద్ద ప్యాక్లపై ఎక్కువ తగ్గింపు ఉండడం వల్ల కుటుంబానికి అవసరమైన సరుకులు ఒకేసారి కొనుగోలు చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
అదే విధంగా పర్సనల్ కేర్ వస్తువులపై కూడా మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. షాంపూ, సబ్బులు, టూత్పేస్ట్, ఫేస్ వాష్ వంటి రోజువారీ వాడే వస్తువులు తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని ఉత్పత్తులపై “బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ” ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్ల వల్ల ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పప్పులు, ఉప్పుల పై 50% వరకు డిస్కౌంట్ లభించనుంది.
ఇంటి శుభ్రత కోసం ఉపయోగించే వస్తువులపై కూడా తగ్గింపులు ఉన్నాయి. ఫ్లోర్ క్లీనర్లు, డిటర్జెంట్లు, డిష్వాష్ లిక్విడ్లు తక్కువ ధరలో లభిస్తున్నాయి. వేసవి కాలంలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే కూలర్లు, ఫ్యాన్లు, నీటి బాటిల్స్ వంటి వస్తువులపై కూడా కొంత తగ్గింపు ఉంది.
కిచెన్లో ఉపయోగించే వస్తువులపై కూడా మంచి డీల్స్ ఉన్నాయి. ప్రెజర్ కుకర్లు, నాన్స్టిక్ పాత్రలు, ప్లాస్టిక్ స్టోరేజ్ బాక్స్లు తగ్గింపు ధరలో లభిస్తున్నాయి. ఈ వస్తువులను ఇప్పుడు కొనుగోలు చేస్తే మంచి సేవింగ్ ఉంటుంది.
డీమార్ట్ ఆఫర్లను స్టోర్లో నేరుగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలాగే DMart Ready యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా ఆర్డర్ చేయవచ్చు. ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తే హోమ్ డెలివరీ లేదా స్టోర్ పికప్ సౌకర్యం ఉంటుంది.