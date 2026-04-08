DMart April Sale 2026:ఈ ఏప్రిల్ నెలలో డి మార్ట్ కస్టమర్లకు.. మంచి ఆఫర్లు అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ రెండో వారం నుంచి చాలా వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఇవ్వబడుతున్నాయి. కొన్ని ఉత్పత్తులపై 50 శాతం.. వరకు తగ్గింపు లభిస్తుండటం వల్ల కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
డి మార్ట్లో ప్రతి వారం కొత్త ఆఫర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ముఖ్యంగా శుక్రవారం నుంచి వీకెండ్ వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి. ఈ సమయంలో బియ్యం, పప్పులు, నూనెలు వంటి అవసరమైన వస్తువులు తక్కువ ధరలో లభిస్తాయి. అందుకే చాలా మంది ఈ రోజుల్లోనే ఎక్కువగా షాపింగ్ చేస్తారు.
ఈసారి కూడా గృహ అవసరాలకు సంబంధించిన వస్తువులపై మంచి తగ్గింపులు ఉన్నాయి. డి మార్ట్ ప్రీమియా, స్వాద్ బ్రాండ్లకు చెందిన బియ్యం, తూర్ దాల్, షుగర్, గోధుమలు వంటి వస్తువులు తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి రోజువారీ అవసరాలు కావడంతో ప్రజలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ఇక గృహోపకరణాలపై.. కూడా మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. కిచెన్లో ఉపయోగించే పాత్రలు, ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లు, తువాలు, కర్టెన్లు వంటి వస్తువులు కూడా డిస్కౌంట్ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. అలాగే కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై కూడా సగం ధర వరకు తగ్గింపు ఉంది.
ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేయాలనుకునేవారికి కూడా డి మార్ట్ ప్రత్యేక అవకాశాలు ఇస్తోంది. డి మార్ట్ రెడీ యాప్ ద్వారా ప్రతిరోజూ కొత్త డీల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇంట్లో కూర్చొని ఆర్డర్ చేస్తే వస్తువులు సులభంగా అందుతాయి.
ఈ ఆఫర్లు పరిమిత కాలానికి మాత్రమే ఉంటాయి. అందుకే అవసరమైన వస్తువులను ముందుగానే కొనడం మంచిది. ముఖ్యంగా కుటుంబ అవసరాలకు సంబంధించిన వస్తువులు తక్కువ ధరలో దొరికే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.