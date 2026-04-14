English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
DMart April Third Week Offers: డి మార్ట్ ఏప్రిల్ మూడో వారం ఆఫర్లు.. 50% డిస్కౌంట్‌తో షాపింగ్ జోష్!

DMart April offers: డి మార్ట్ లో ప్రతి నెలా ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ మూడో వారంలో ప్రత్యేక తగ్గింపులు కస్టమర్లను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, ఇక్కడ కొన్ని ఉత్పత్తులపై 50% వరకు డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. అంటే ₹8000 విలువైన వస్తువులను ₹4000కే కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది నిజంగా కుటుంబ ఖర్చులను తగ్గించుకునే వారికి మంచి అవకాశం.
 
1 /5

డి మార్ట్ ఏప్రిల్ మూడో వారంలో.. కూడా ఎన్నో ఆఫర్లను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్లు కేవలం ఒకటి రెండు వస్తువులకే కాకుండా, చాలా రకాల ప్రోడక్ట్స్‌పై ఉంటాయి. కిరాణా సరుకులు, కిచెన్ వస్తువులు, పర్సనల్ కేర్ ఐటమ్స్, డైరీ ప్రోడక్ట్స్, స్నాక్స్, బట్టలు ఇలా అనేక విభాగాల్లో తగ్గింపులు ఉంటాయి. అందుకే షాపింగ్ చేయడానికి వెళ్లే ముందు ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

2 /5

ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రముఖ ఉత్పత్తులపై మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు బిస్కెట్లు, చీజ్ స్లైసులు, టాయిలెట్ క్లీనర్ వంటి రోజువారీ అవసరమైన వస్తువులు తగ్గింపు ధరలకు లభిస్తున్నాయి. ఇవి చిన్నగా కనిపించినా, మొత్తం బిల్లో మంచి సేవింగ్ ఇస్తాయి.  

3 /5

ఈ ఆఫర్లను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవాలంటే రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. మొదటగా, షాపింగ్‌కు వెళ్లే ముందు ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి. దీంతో అవసరం లేని వస్తువులు కొనకుండా ఉంటారు. రెండవది, స్టోర్‌లో ఉన్నప్పుడు ఆఫర్ ఉన్న వస్తువులను గమనించాలి. కొన్నిసార్లు మనం మర్చిపోయిన అవసరమైన వస్తువులు కూడా డిస్కౌంట్‌లో లభిస్తాయి.  

4 /5

చాలామందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది..తగ్గింపు ఉన్న వస్తువులు నాణ్యత తక్కువగా ఉంటాయా లేదా ఎక్స్‌పైరీ దగ్గరగా ఉంటాయా అని. కానీ ఇది పూర్తిగా నిజం కాదు. DMart పెద్ద మొత్తంలో నేరుగా కంపెనీల నుంచి సరుకులు కొనుగోలు చేస్తుంది. అందుకే తక్కువ ధరకు అందించగలుగుతుంది. అయితే కొనుగోలు చేసే ముందు ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చెక్ చేయడం మంచిది.

5 /5

ఏప్రిల్ మూడో వారంలో DMart ఆఫర్లు మంచి సేవింగ్స్‌కు దారితీస్తాయి. సరైన ప్లానింగ్‌తో షాపింగ్ చేస్తే తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ వస్తువులు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది ప్రతి కుటుంబానికి ఉపయోగపడే మంచి అవకాశం.

Next Gallery

