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DMart August offers 2026: ఆగస్టు తొలి వారం డీమార్ట్ ఆఫర్లు.. భారీ డిస్కౌంట్లతో షాపింగ్‌కు మంచి అవకాశం

Written ByVishnupriya
Published: Aug 01, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:29 PM IST

DMart August offers 2026: ఆగస్టు మొదటి వారం డీమార్ట్‌లో షాపింగ్ చేసే వారికి ఎన్నో ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రతి నెల ప్రారంభంలో మాదిరిగానే ఈసారి కూడా నిత్యావసర వస్తువులపై మంచి తగ్గింపు ధరలు ప్రకటించింది. దీంతో కుటుంబ అవసరాల కోసం సరుకులు కొనుగోలు చేసే వారికి మంచి ఆదా చేసే అవకాశం లభిస్తోంది.

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డీమార్ట్ తొలి వారం ఆఫర్లు

డీమార్ట్‌లో ఈ నెల 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు నెలవారీ అవసరాలపై 40 శాతం వరకు తగ్గింపు అందిస్తున్నారు. బియ్యం, పిండి, సబ్బులు, షాంపూలు, డిటర్జెంట్లు, ఇతర గ్రోసరీ వస్తువులపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ఉన్నాయి. అలాగే పప్పులు, దినుసులపై 10 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. దీంతో నెలకు సరిపడా సరుకులు కొనుగోలు చేసే కుటుంబాలు మంచి మొత్తాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు.  

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డీమార్ట్ డిస్కౌంట్లు

వంట నూనెలు కూడా తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని బ్రాండ్ల కుకింగ్ ఆయిల్స్ రూ.123 ప్రారంభ ధరతో విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో వంట నూనెలపై కూడా మంచి డీల్ పొందే అవకాశం ఉంది. చిన్నారుల కోసం ఉపయోగించే డైపర్లు, కొన్ని కిచెన్ ఉత్పత్తులపై 33 శాతం వరకు తగ్గింపు ప్రకటించారు. అదనంగా స్నాక్స్, బిస్కెట్లు, పానీయాలు, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ఉత్పత్తులపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉన్నాయి.  

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డీమార్ట్ గ్రోసరీ ఆఫర్లు

ఆగస్టు నెలలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మరిన్ని ప్రత్యేక డీల్స్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల తొలి వారంలోనే షాపింగ్ చేయాలని చాలామంది ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

DMart grocery offers4/5

డీమార్ట్ షాపింగ్

అయితే ఆగస్టు 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు డీమార్ట్ స్టోర్లలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా శని, ఆదివారాల్లో భారీగా కస్టమర్లు వస్తారు. అందువల్ల ఉదయం స్టోర్ తెరిచిన వెంటనే లేదా వారంలో మధ్య రోజులైన మంగళవారం, బుధవారం, గురువారం మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య వెళ్లితే బిల్లింగ్ క్యూలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.  

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నిత్యావసర వస్తువుల ఆఫర్లు

ఇంటి నుంచే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు DMart Ready సేవను కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇందులో ప్రాంతాన్ని బట్టి ఇంటికే సరుకులు డెలివరీ చేసే సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్లు అన్ని స్టోర్లలో ఒకే విధంగా ఉండకపోవచ్చు. ప్రాంతం, స్టోర్, స్టాక్ అందుబాటు ఆధారంగా ధరలు, డిస్కౌంట్లు మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి షాపింగ్‌కు వెళ్లే ముందు మీ సమీప డీమార్ట్ స్టోర్‌లో ఉన్న తాజా ఆఫర్లను ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.

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