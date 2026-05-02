Dmart Bumper Offers And Discounts For Summer Holiday Shopping :రిటైల్ వ్యాపారానికి చిరునామాగా మారిన డీమార్ట్లో వేసవికాలం సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందిస్తున్నారు. మధ్య తరగతి ప్రజలను ఆకట్టుకున్న డీమార్ట్ వేసవి సెలవుల సందర్భంగా భారీ డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. డీమార్ట్ ఆఫర్ల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
కిరాణ సామగ్రి, ఇంట్లోని వస్తువులు కొనుగోలు చేయడానికి.. మానవ జీవితానికి అవసరమైన అన్ని వస్తువులు లభించే ఒకే కేంద్రం డీమార్ట్. అగ్గిపెట్టె నుంచి ఏసీలు, కూలర్లు లభిస్తాయి. ఈ వేసవి సెలవుల సందర్భంగా డీమార్ట్ ప్రత్యేకంగా ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.
సెలవుల షాపింగ్ ఇప్పుడు మీ బడ్జెట్లోనే అని ప్రకటించి డీమార్ట్ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు అందిస్తోంది. లగేజీ బ్యాగ్లు, ట్రాలీ బ్యాగ్లు, ఇల్లు వంటగది, దుస్తులు, సౌందర్య సాధనాలు, తినుబండారాలు తదితర వాటిపై డీమార్ట్ ఆఫర్లు ప్రకటించింది.
ట్రాలీ బ్యాగ్లు రూ.1799, కాలేజ్ బ్యాగ్లు రూ.699 నుంచి డీమార్ట్ అందిస్తోంది. ఆట వస్తువుల వాస్తవ ధర (ఎంఆర్పీ) కనీసం 12 శాతం తగ్గింపు, వేసవి కావడంతో నీళ్ల బాటిళ్లు, ఐస్ క్రీమ్ తయారుచేసే ప్రత్యేకమైన ట్రేలు తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి.
దుస్తుల విషయానికి మార్కెట్లో కన్నా డీమార్ట్లో అతి తక్కువగా ఉన్నాయి. చిన్నపిల్లల దుస్తులు రూ.149 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా.. పెద్దవారి దుస్తులు రూ.199 నుంచి ఆఫర్లు కొనసాగుతున్నాయి. వేసవికాలం లేత దుస్తులు మరింత తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి.
రోజువారీ అవసరాలు, కిరాణ సామగ్రిపై డీమార్ట్ ఆఫర్లు అందిస్తోంది. కొన్నింటిపై వాస్తవ ధర (ఎంఆర్పీ)పై 50 శాతం తక్కువ లభిస్తున్నాయి. బేవరేజెస్ అంటే కూల్డ్రింక్స్పై ప్రత్యేక ఆఫర్లు కొనసాగుతున్నాయి.
ఇక ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం ఆఫర్లు షాంపులపై డీమార్ట్ ప్రకటించింది. డవ్ హెయిర్ ఫాల్ రెస్క్యూ షాంపు, పార్క్ అవెన్యూ పర్ఫ్యూమ్ స్ప్రేలు ఒకటి కొంటే రెండోది ఉచితం. డర్మీ కూల్ మెంతోల్ సబ్బు, లిరిల్ లైమ్ రష్ షోపు ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందిస్తోంది.