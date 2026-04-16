DMart vs Quick Commerce Analysis: ఒకప్పుడు సామాన్యుడికి చౌక అంటే గుర్తొచ్చే ఏకైక పేరు డీమార్ట్. కిలో చక్కెర నుంచి కిలో పప్పు దాకా.. తక్కువ రేటు కోసం గంటల తరబడి లైన్లో నిలబడి మరీ సామాన్లు తెచ్చుకునేవాళ్ళం. కానీ, ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయింది. మన ఇంట్లో సోఫాలో కూర్చుని ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తే.. డీమార్ట్ కంటే తక్కువ ధరకే ఇంటికి సరుకులు వస్తున్నాయి. అసలు డీమార్ట్ ధరల యుద్ధంలో వెనుకబడిందా? ఆన్లైన్ యాప్స్ మాయాజాలం ఏంటి? ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.
బ్లింకిట్ , జెప్టో , బిగ్ బాస్కెట్ వంటి యాప్స్ ఇప్పుడు కేవలం 10 నిమిషాల్లో సరుకులు డెలివరీ చేయడమే కాదు.. భారీ డిస్కౌంట్లను కూడా ప్రకటిస్తున్నాయి. మీరు గమనించారో లేదో..ఒక్క రూపాయికే ఆఫర్లు.. కొత్తగా వచ్చే కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు అనేక యాప్స్ ఒక రూపాయికే కేజీ చక్కెర లేదా బ్రెడ్ ప్యాకెట్ వంటివి ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
డీమార్ట్ కంటే తక్కువ? కొన్ని బ్రాండెడ్ వస్తువుల మీద డీమార్ట్ 10శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తుంటే, ఆన్లైన్ యాప్స్ కార్డ్ డిస్కౌంట్లు, కూపన్ కోడ్స్ కలిపి 15శాతం నుండి 20శాతం వరకు తగ్గిస్తున్నాయి.
డీమార్ట్ బిజినెస్ మోడల్ అంతా వాల్యూమ్ మీద నడుస్తుంది. అంటే తక్కువ మార్జిన్, ఎక్కువ అమ్మకాలు. కానీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్స్ నేరుగా కంపెనీల నుంచే సరుకులను భారీగా కొని, తక్కువ ధరకే మన ముందుకు తెస్తున్నాయి. దీనివల్ల డీమార్ట్కు వెళ్లే మధ్యతరగతి జనం నెమ్మదిగా ఆన్లైన్ వైపు మళ్లుతున్నారు. క్యూలైన్లు ఉండవు, పార్కింగ్ తిప్పలు లేవు, పైగా ఇంటికే వస్తాయి.
నిజానికి డీమార్ట్ ధరలు ఇప్పటికీ స్థిరంగా ఉన్నాయి. కానీ, ఆన్లైన్ యాప్స్ ఇచ్చే క్యాష్బ్యాక్, కాంబో ఆఫర్లు వినియోగదారుడి సైకాలజీని మార్చేస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, డీమార్ట్లో ఒక లీటర్ ఆయిల్ ప్యాకెట్ రూ. 150 ఉంటే, ఆన్లైన్ యాప్లో అది రూ. 155 ఉండొచ్చు. కానీ అక్కడ ఇచ్చే బ్యాంక్ ఆఫర్ వల్ల అది రూ. 140కే వస్తుంది. ఈ లెక్కల్లోనే డీమార్ట్ కొంచెం డీలా పడుతోంది.
డీమార్ట్ బలం దాని ఫిజికల్ స్టోర్స్, టచ్ అండ్ ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలామంది మహిళలు ఇప్పటికీ సరుకులను కళ్లారా చూసి, పట్టుకుని కొనడానికే ఇష్టపడతారు. అందుకే డీమార్ట్ కూడా ఇప్పుడు తన డిమార్ట్ రెడీ ద్వారా ఆన్లైన్ రంగంలోకి దిగింది. అయితే, క్విక్ కామర్స్ వేగంతో పోల్చితే ఇది ఇంకా పుంజుకోవాల్సి ఉంది.
ధరల యుద్ధం ఇప్పుడు కేవలం డిస్కౌంట్ దగ్గర ఆగిపోలేదు.. అది సమయం దగ్గరకు చేరింది. డీమార్ట్కు వెళ్లి 2 గంటలు టైమ్ వేస్ట్ చేసే కంటే, 10 నిమిషాల్లో వచ్చే ఆన్లైన్ సరుకులే చౌక అని జనం ఫిక్స్ అవుతున్నారు. డీమార్ట్ తన వ్యూహాన్ని మార్చుకోకపోతే, భవిష్యత్తులో ఆన్లైన్ సునామీలో చిక్కుకోవడం ఖాయం.