DMart: డీమార్ట్ బాస్ దమానీ మాస్టర్ ప్లాన్.. కొత్తగా ఆ కంపెనీ షేర్లు కొన్న కుబేరుడు.. ఇక ఆ స్టాక్‌కు రెక్కలేనా?

DMart Founder Radha Kishan Damani: రాధా కిషన్ ధమానీ.. స్టాక్ మార్కెట్లో రిటైల్ కింగ్ గా పేరుగాంచిన ఈయన.. ఏది కొన్న అది బంగారమే అవుతుందని ఇన్వెస్టర్లు నమ్ముతుంటారు. అతి తక్కువ కాలంలోనే సామాన్య వ్యాపారి నుంచి దేశంలోని అగ్రగామీ కుబేరుల జాబితాలో చేరిన దమానీ అడుగుజాడలను అనుసరించడానికి లక్షలాదిమంది ఇన్వెస్టర్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. 
 
 తాజాగా విడుదలైన గణాంకాల ప్రకారం ధమానీ నికర ఆస్తి విలువ ఆయన పోర్ట్ఫోలియోలో చోటు చేసుకున్న మార్పులు ఇప్పుడు దలాల్ స్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. తాజా లెక్కల ప్రకారం రాధా కిషన్ ధమానీ నికర ఆస్తి విలువ ఏకంగా 1,95,085.36కోట్లు ఉంది. కేవలం గత త్రైమాసికంలోని ఆయన ఫోర్ట్ పోలియో విలువ 11.3శాతం మేర పెరగడం విశేషం అనే చెప్పాలి.  

 ప్రస్తుతం ఆయన సుమారు 10 కంపెనీలో అతిపెద్ద వాటాలను కలిగి ఉన్నారు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నా ఆయన సంపద ఈ స్థాయిలో పెరగడం ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. మార్చి త్రైమాసికంలో దమానీ TSF ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌ లో తన వాటాను భారీగా పెంచుకున్నారు. ఈ కంపెనీలో ఆయన కొత్తగా 1.9శాతం వాటాను కొనుగోలు చేశారు.

 ప్రస్తుతం ఆయన వద్ద ఈ కంపెనీకి చెందిన 41.7 లక్షల పైగా ఉన్నాయి. దీని మొత్తం విలువ సుమారు   రూ. 161.7 కోట్ల వరకు ఉంటుంది.  ఈ కంపెనీలోకి ధమాని ఎంట్రీ ఇచ్చిన వార్త వెలువడగానే శుక్రవారం ట్రేడింగ్ లో ఈ కంపెనీ షేర్ ఒక్క రోజే  6.16శాతం పెరిగి రూ.392 వద్ద ముగిసింది. గత ఏడాదికాలంగా ఈ స్టాక్ 39శాతం నష్టపోయినప్పటికీ.. ధమానీ మళ్లీ ఇందులో వాటాలు పెంచుకోవడం ఆ కంపెనీ భవిష్యత్తుపై ఆయనకు నమ్మకానికి నిదర్శనం అనే చెప్పాలి. ధమానీ అత్యంత ఇష్టమైన దీర్ఘకాలిక లాభాలు ఇస్తున్న స్టాక్స్ లో వి ఎస్ టి ఇండస్ట్రీ కూడా ఒకటి. ఈ కంపెనీలో ఆయనకు ఏకంగా 29.1శాతం వాటా ఉంది.

 ఈ కంపెనీలో ఆయన పెట్టుబడి విలువ  రూ. 1,130.3కోట్లుగా ఉంది. ఈ స్టాక్ గత ఏడాది కాలంగా ఒడిదొడులకు లోనైనా గత నెల రోజుల్లో సుమారు 3 శాతం మీద పెరిగింది. తన వాటాను ఎక్కడ తగ్గించుకోకుండా స్థిరంగా కొనసాగిస్తుండడం ధమాని సక్సెస్ సీక్రెట్ అని చెప్పాలి. ఇక కెమికల్ రంగం పైన కూడా ధమానీ తన పట్టును చాటుకున్నారు. భగీరథ కెమికల్స్ లో ఆయన 3.3శాతం వాటా ఉంది. దీని విలువ సుమారు 95.8 కోట్లు ఉంటుంది. అంతకుముందు కొంత క్షీణించినప్పటికీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పుంచుకోవడం ధమానీ వ్యూహానికి మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తుంది.అయితే రాధకిషన్ ధమానీ  ఎప్పుడూ ఒకే పద్ధతిని అనుసరించారు.  

కొన్ని కంపెనీలో ధరలు పెరిగినప్పుడు లాభాలను స్వీకరిస్తూ.. మరికొన్ని భవిష్యత్తు కంపెనీలపై ధరలు తగ్గినప్పుడు వాటాలు పెంచుకుంటూ ఉంటారు. టీఎస్ఎఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో గతంలో ఆయన వాటా 1 శాతం కంటే తక్కువ పడిపోయింది. మళ్ళీ పుంజుకోని పెంచుకోవడం ఆయన బై అండ్ డిప్స్ వ్యూహాన్ని పాటించారు. రాధా కిషన్ ధమాని ఫోర్టు పోలియోను గమనించి  కాదు వేల్యూ ఉన్న చిన్న కంపెనీలను కూడా గుర్తిస్తారని దీని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ కేవలం ఆయనను గుడ్డిగా అనుసరించకుండా.. సొంతంగా రీసెర్చ్ చేసి పెట్టుబడులు పెట్టడం బెస్ట్ అని చెప్పవచ్చు.   

Radha Kishan Damani TSF Investments stock investment midcap stock D-Mart founder ace investor Sundaram Finance Holdings business news in telugu

LPG Cylinder: గ్యాస్ వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్! రూ.2000 బదులు, రూ.649 కే సిలిండర్.. ఇలా బుక్ చేసుకోండి!