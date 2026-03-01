DMart Offers: హోలీ పండుగకు డీమార్ట్‌ అద్దిరిపోయే ఆఫర్లు.. తక్కువ డబ్బుకు అధిక వస్తువులు

Less Pay Get More Items For Holi 2026 In DMart Shopping: కిరాణ సరుకులతోపాటు ఇంటికి అవసరమైన సామగ్రి మొత్తం లభించే స్టోర్ డీమార్ట్. హోలీ, రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా అతి తక్కువకే వస్తువులు, సామగ్రి లభిస్తోంది. డీమార్ట్ ఆఫర్లతో హోలీ, రంజాన్ పండుగను చేసుకోండి. రిటైల్ మార్కెట్లో అత్యంత విజయవంతమైన డీమార్ట్ అందిస్తున్న ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఇవే.
మధ్య తరగతి ప్రజలకు చేరువలో ఉండే డీమార్ట్ షాపింగ్ మాల్లో పండుగలకు భారీ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. హోలీ పండుగతోపాటు రంజాన్ కూడా ప్రత్యేకంగా డీమార్ట్ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. తక్కువ ఖర్చుతో అధిక వస్తువులు పొంది హోలీ, రంజాన్ను ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకోండి. రిటైల్ మార్కెట్లో విశేష ఆదరణ పొందిన డీమార్ట్ హోలీ, రంజాన్కు ప్రత్యేకమైన ఆఫర్లు అందిస్తోంది. రంగుల పండుగ హోలీ కావడంతో హోలీకి సంబంధించిన వస్తువులు, పదార్థాలపై డీమార్ట్ ఆఫర్లు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
పిల్లలతోపాటు పెద్దవారు కూడా హోలీ పండుగను చేసుకునేందుకు కొన్ని వస్తువులు, రంగులు డీమార్ట్ అందిస్తోంది. తక్కువ ధరలకే పిల్లలకు సంబంధించిన గన్లపై ఆఫర్లు ఇచ్చింది. హోలీ రంగుల ప్యాకెట్ రూ.175 ఉంటే రూ.99కి అందిస్తోంది. రంగులు నింపి చల్లుకునే గన్లు రూ.50 మొదలుకుని రూ.300 దాకా ఉన్నాయి. ఇవి చిన్నపిల్లలకు కొనిస్తే పండుగ చేసుకుంటారు.
మార్కెట్ కన్నా తక్కువ ధరకే కిరాణా సామగ్రి, వస్తువులు డీమార్ట్లో లభిస్తాయని పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు భావిస్తుంటారు. హోలీ పండుగ అంటే మిఠాయిలు కూడా తినిపించుకుంటారు. దీంతో డీమార్ట్ స్వీట్లపై ఆఫర్లు ప్రకటించింది. గులాబ్ జామున్ రూ.225 ఉంటే రూ.116కు ఇస్తోంది. రసగుల్ల రూ.210 కాస్త రూ.110, సోన్పాపిడి రూ.40, బేసన్ లడ్డూ రూ.264, దూద్ బర్ఫీ రూ.178కి డీమార్ట్ అందిస్తోంది.
హోలీ ఆడిన తర్వాత చర్మ సంరక్షణ సాధనాలపై డీమార్ట్ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. దీనికితోడు వేసవికాలం సమీపిస్తుండడంతో సన్ స్క్రీన్ లోషన్లపై డీమార్ట్ ఆఫర్లు ఇచ్చింది. హోలీ సందర్భంగా గోడలపై, బండలపై పడే రంగులు తుడిచేందుకు డిటర్జెంట్లు, సర్ఫ్, ఫినాయిల్ వంటి వాటిపై ఆఫర్లు ప్రకటించింది.
రంజాన్ మాసం కొనసాగుతుండడంతో రంజాన్కు సంబంధించిన ప్రత్యేక ఆఫర్లను డీమార్ట్ ఇస్తోంది. ప్రార్థనకు సంబంధించిన వస్తువులతోపాటు బిర్యానీ, షీర్ ఖుర్మా చేసుకునేందుకు సేమ్యా, బాస్మతి బియ్యం వంటి వాటిపై డీమార్ట్ ఆఫర్లు అందిస్తోంది.
హోలీకి తోడు వేసవికాలం రావడంతో డీమార్ట్ స్నాక్స్, సాఫ్ట్డ్రింక్, జ్యూస్లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందిస్తోంది. కొన్నింటిపై ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం.. మరికొన్నింటిపై భారీ రాయితీ ఇస్తోంది. పండుగ సమయంలో వెళ్లకుండా ఇప్పుడే వెళ్తే కొంత ప్రశాంతంగా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫర్లు అవగాహన పొందాక తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందవచ్చు.