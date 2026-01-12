DMart Jobs: ఐటీ కంటే డీమార్ట్ ఉద్యోగం బెస్ట్..జీతంతో పాటు లభించే ప్రత్యేక సౌకర్యాలు ఇవే..!

D mart Benefits : భారతదేశంలో రిటైల్ రంగంలో పేరు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ సంస్థ D Mart. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డీమార్ట్ స్టోర్లకు ప్రతిరోజూ లక్షల మంది వినియోగదారులు వస్తుంటారు. తక్కువ ధరలు..నాణ్యమైన సరుకులు డీమార్ట్కు ప్రధాన బలం. కానీ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే.. డీమార్ట్ తన ఉద్యోగులకు కూడా చాలా మంచి సౌకర్యాలు అందిస్తుంది. అందుకే ఐటీ ఉద్యోగాలతో పోలిస్తే డీమార్ట్ ఉద్యోగం కూడా ఒక మంచి కెరీర్ ఎంపికగా మారింది.
డీమార్ట్లో పని చేసే ఉద్యోగులకు ప్రతి నెల జీతంతో పాటు ఆర్థిక భద్రత కూడా కల్పిస్తారు. ఉద్యోగుల జీతం నుంచి ఉద్యోగి భవిష్య నిధి (EPF) కింద కొంత మొత్తం కట్ చేస్తారు. అదే మొత్తాన్ని కంపెనీ కూడా జమ చేస్తుంది. దీని వల్ల ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత మంచి మొత్తం పొందగలుగుతారు. ఇది దీర్ఘకాలికంగా ఉద్యోగం చేసే వారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
డీమార్ట్లో ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పని చేసిన ఉద్యోగులకు గ్రాట్యుటీ సౌకర్యం ఉంటుంది. ఉద్యోగం ముగిసిన సమయంలో లేదా రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఈ మొత్తం ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా ఎంతో సహాయపడుతుంది. భవిష్యత్తు అవసరాలకు ఇది ఒక భరోసాగా నిలుస్తుంది.ఉద్యోగుల పనితీరును గుర్తించి డీమార్ట్ ప్రతి సంవత్సరం పనితీరు ఆధారిత బోనస్ కూడా ఇస్తుంది. కష్టపడి పనిచేసే ఉద్యోగులకు.. ఇది మంచి ప్రోత్సాహం. దీంతో ఉద్యోగుల్లో పని చేయాలనే ఉత్సాహం మరింత పెరుగుతుంది.
ఈ రోజుల్లో వైద్య ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండటంతో డీమార్ట్ ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగులతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఆరోగ్య బీమా.. వర్తిస్తుంది. ఆకస్మికంగా వచ్చే వైద్య ఖర్చుల భారం తగ్గించడంలో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
డీమార్ట్ ఉద్యోగులకు తమ స్టోర్లలో కొనుగోలు చేసే కిరాణా సరుకులపై ప్రత్యేక రాయితీ ఇస్తారు. దీని వల్ల నెలవారీ ఇంటి ఖర్చులు కొంత తగ్గుతాయి. ఇది సాధారణ కుటుంబాలకు చాలా మేలు చేస్తుంది.
అలాగే డీమార్ట్ ఉద్యోగుల కెరీర్ అభివృద్ధికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. తరచుగా శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తుంది. పనితీరును బట్టి పదోన్నతులు కూడా ఇస్తారు.
అందుకే డీమార్ట్ కేవలం ఒక రిటైల్ సంస్థ మాత్రమే కాదు, ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును కూడా ఆలోచించే సంస్థగా గుర్తింపు పొందింది. స్థిరమైన జీతం, భద్రత, మంచి సౌకర్యాల వల్ల డీమార్ట్ ఉద్యోగం నేటి యువతకు నమ్మకమైన కెరీర్గా మారుతోంది.