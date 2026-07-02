Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /DMart July 2026 Offers:జూలై మొదటి వారంలో డీమార్ట్ బంపర్ డీల్స్.. రూ.349కే 5 కిలోల బాస్మతి బియ్యం.. అన్నిటిపై 50% డిస్కౌంట్!

DMart July 2026 Offers:జూలై మొదటి వారంలో డీమార్ట్ బంపర్ డీల్స్.. రూ.349కే 5 కిలోల బాస్మతి బియ్యం.. అన్నిటిపై 50% డిస్కౌంట్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 02, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:26 PM IST

DMart July 2026 Offers:ఇంటి నెలవారీ సరుకులు కొనాలని అనుకుంటున్న వారికి డీమార్ట్ శుభవార్త చెప్పింది. జూలై 2026 మొదటి వారంలో అనేక నిత్యావసర వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందిస్తోంది. కొన్ని ఉత్పత్తులపై 40 శాతం నుంచి 50 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. ఈ ఆఫర్లను డీమార్ట్ స్టోర్లలో లేదా డీమార్ట్ రెడీ యాప్ ద్వారా పొందవచ్చు.

daily essentials offer1/5

డీమార్ట్ జూలై 2026 ఆఫర్లు

డీమార్ట్ ప్రతి రోజూ చాలా వస్తువులపై కనీసం 7 శాతం వరకు తగ్గింపు ఇస్తోంది. దీంతో వినియోగదారులు తక్కువ ధరలకు నాణ్యమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తోంది. ఈ వారం ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లలో 5 కిలోల దావత్ రోజానా సూపర్ బాస్మతి బియ్యం రూ.499కు బదులుగా రూ.349కు లభిస్తోంది. 10 కిలోల ఆశీర్వాద్ గోధుమ పిండి రూ.612కు బదులుగా రూ.543కు అందుబాటులో ఉంది. 2 లీటర్ల కంఫర్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్‌పై రూ.120 వరకు తగ్గింపు ఉంది.  

grocery discounts India2/5

డీమార్ట్ డిస్కౌంట్లు

అలాగే 2 లీటర్ల విమ్ డిష్‌వాష్ లిక్విడ్‌పై రూ.99 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. 4 సబ్బుల ప్యాక్ పియర్స్ బాత్ సోప్‌పై రూ.111 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఒక కిలో సొసైటీ టీపై రూ.95 వరకు తగ్గింపు ఉంది. అమూల్ బటర్, మ్యాగీ నూడుల్స్ వంటి ఉత్పత్తులపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

DMart Ready3/5

డీమార్ట్ గ్రోసరీ ఆఫర్లు

కేవలం కొన్ని ఉత్పత్తులకే కాదు, పలు విభాగాలపై కూడా ప్రత్యేక తగ్గింపులు ఉన్నాయి. పప్పులు, ధాన్యాలపై 10 శాతం వరకు, వంట నూనెలపై 20 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, బిస్కెట్లు, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్‌పై బండిల్ ఆఫర్ల ద్వారా మరింత ఆదా చేసుకోవచ్చు.  

DMart sale4/5

డీమార్ట్ రెడీ

మసాలా పొడులు, వంట దినుసులపై 5 నుంచి 10 శాతం వరకు తగ్గింపు ఉంది. ఇంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడే వాటర్ బాటిళ్లు, స్టోరేజ్ బాక్స్‌లు, ప్లేట్లు, కిచెన్ వస్తువులు రూ.21 నుంచే లభిస్తున్నాయి.  

DMart grocery offers5/5

నిత్యావసర వస్తువుల ఆఫర్లు

నెలవారీ షాపింగ్ చేయాలనుకునే కుటుంబాలకు ఈ ఆఫర్లు మంచి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. ఒకేసారి అవసరమైన సరుకులను కొనుగోలు చేస్తే ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే కొన్ని ఆఫర్లు పరిమిత కాలానికి మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉండటంతో కొనుగోలు చేసే ముందు సమీప డీమార్ట్ స్టోర్ లేదా డీమార్ట్ రెడీ యాప్‌లో ధరలు, ఆఫర్ల వివరాలు ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.

TAGS:
DMart July 2026 offers
DMart Discounts
DMart grocery offers
DMart sale
DMart Ready
grocery discounts India
daily essentials offer

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సిక్ లీవ్ అడిగితే.. ప్రూఫ్ అడుగుతావా? మేనేజర్‌కు Gen-z ఉద్యోగి ఇచ్చిన రిప్లై చూస్తే ఫ్యూజులు అవుట్..!!
Gen Z Employee Viral10 min ago
2
KT Rama Rao12 min ago
3
rice vs roti for diabetes mellitus20 min ago
4
Bengaluru Stone Collapse24 min ago
5
belgium37 min ago