/DMart July 2026 Offers:జూలై మొదటి వారంలో డీమార్ట్ బంపర్ డీల్స్.. రూ.349కే 5 కిలోల బాస్మతి బియ్యం.. అన్నిటిపై 50% డిస్కౌంట్!

DMart July 2026 Offers:ఇంటి నెలవారీ సరుకులు కొనాలని అనుకుంటున్న వారికి డీమార్ట్ శుభవార్త చెప్పింది. జూలై 2026 మొదటి వారంలో అనేక నిత్యావసర వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందిస్తోంది. కొన్ని ఉత్పత్తులపై 40 శాతం నుంచి 50 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. ఈ ఆఫర్లను డీమార్ట్ స్టోర్లలో లేదా డీమార్ట్ రెడీ యాప్ ద్వారా పొందవచ్చు.
డీమార్ట్ ప్రతి రోజూ చాలా వస్తువులపై కనీసం 7 శాతం వరకు తగ్గింపు ఇస్తోంది. దీంతో వినియోగదారులు తక్కువ ధరలకు నాణ్యమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తోంది. ఈ వారం ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లలో 5 కిలోల దావత్ రోజానా సూపర్ బాస్మతి బియ్యం రూ.499కు బదులుగా రూ.349కు లభిస్తోంది. 10 కిలోల ఆశీర్వాద్ గోధుమ పిండి రూ.612కు బదులుగా రూ.543కు అందుబాటులో ఉంది. 2 లీటర్ల కంఫర్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్పై రూ.120 వరకు తగ్గింపు ఉంది.
అలాగే 2 లీటర్ల విమ్ డిష్వాష్ లిక్విడ్పై రూ.99 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. 4 సబ్బుల ప్యాక్ పియర్స్ బాత్ సోప్పై రూ.111 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఒక కిలో సొసైటీ టీపై రూ.95 వరకు తగ్గింపు ఉంది. అమూల్ బటర్, మ్యాగీ నూడుల్స్ వంటి ఉత్పత్తులపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కేవలం కొన్ని ఉత్పత్తులకే కాదు, పలు విభాగాలపై కూడా ప్రత్యేక తగ్గింపులు ఉన్నాయి. పప్పులు, ధాన్యాలపై 10 శాతం వరకు, వంట నూనెలపై 20 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, బిస్కెట్లు, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్పై బండిల్ ఆఫర్ల ద్వారా మరింత ఆదా చేసుకోవచ్చు.
మసాలా పొడులు, వంట దినుసులపై 5 నుంచి 10 శాతం వరకు తగ్గింపు ఉంది. ఇంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడే వాటర్ బాటిళ్లు, స్టోరేజ్ బాక్స్లు, ప్లేట్లు, కిచెన్ వస్తువులు రూ.21 నుంచే లభిస్తున్నాయి.
నెలవారీ షాపింగ్ చేయాలనుకునే కుటుంబాలకు ఈ ఆఫర్లు మంచి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. ఒకేసారి అవసరమైన సరుకులను కొనుగోలు చేస్తే ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే కొన్ని ఆఫర్లు పరిమిత కాలానికి మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉండటంతో కొనుగోలు చేసే ముందు సమీప డీమార్ట్ స్టోర్ లేదా డీమార్ట్ రెడీ యాప్లో ధరలు, ఆఫర్ల వివరాలు ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.