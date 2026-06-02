/DMart June 2026 Offers: జూన్ మొదటి వారంలో డీమార్ట్ ఆఫర్లు.. కిరాణా నుంచి పర్సనల్ కేర్ వరకు భారీ తగ్గింపులు!

DMart June 2026 Offers:ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ధరల కారణంగా కుటుంబ ఖర్చులను నియంత్రించడం చాలా మందికి సవాలుగా మారింది. ఇలాంటి సమయంలో డీమార్ట్ (DMart) జూన్ మొదటి వారానికి ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది. కిరాణా సరుకులు, పర్సనల్ కేర్ ఉత్పత్తులు, హోమ్ కేర్ వస్తువులు, డెయిరీ ఉత్పత్తులపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని వస్తువులపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపు లభించడం వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తోంది.
ఈ వారంలో ముఖ్యంగా నెలవారీ కిరాణా సరుకులపై మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. వంట నూనెలు తక్కువ ధరలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అలాగే డీమార్ట్ ప్రీమియా షుగర్ 5 కిలోల ప్యాక్ ధర రూ.311 నుంచి రూ.250కు తగ్గింది. దీంతో కుటుంబాలు నెలవారీ సరుకులను తక్కువ ఖర్చుతో కొనుగోలు చేసే అవకాశం పొందుతున్నాయి.
డెయిరీ ఉత్పత్తుల విభాగంలో కూడా మంచి డిస్కౌంట్లు కనిపిస్తున్నాయి. గోవర్ధన్ చీజ్ స్లైసెస్ ప్యాక్ సాధారణంగా రూ.500 ఉండగా ఇప్పుడు రూ.250కే లభిస్తోంది. అలాగే బ్రిటానియా చీజ్ స్లైసెస్ 400 గ్రాముల ప్యాక్ ధర రూ.480 నుంచి రూ.230కు తగ్గింది. చీజ్ను ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి అవకాశం అని చెప్పవచ్చు.పర్సనల్ కేర్ ఉత్పత్తులపై కూడా భారీ తగ్గింపులు ఉన్నాయి. డవ్ హెయిర్ ఫాల్ రెస్క్యూ షాంపూ 650 మిల్లీలీటర్ల బాటిల్ ధర రూ.970 నుంచి రూ.478కు తగ్గింది. అలాగే కోల్గేట్ మ్యాక్స్ ఫ్రెష్ పెప్పర్మింట్ ఐస్ టూత్పేస్ట్ 300 గ్రాముల ప్యాక్ రూ.299 నుంచి రూ.149కు లభిస్తోంది. దీంతో రోజువారీ అవసరాల కోసం వినియోగించే ఉత్పత్తులను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
హోమ్ అండ్ కిచెన్ కేర్ విభాగంలో కూడా ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ఉన్నాయి. డాబర్ రెడ్ ఆయుర్వేదిక్ టూత్పేస్ట్ 3+1 కాంబో ప్యాక్ రూ.259కు అందుబాటులో ఉంది. అలాగే గ్లిటో 3-ఇన్-1 పెర్ఫ్యూమ్డ్ ఫ్లోర్ క్లీనర్ 1 లీటర్ బాటిల్ సగం ధరకు రూ.87కే లభిస్తోంది. ఇంటి పరిశుభ్రత కోసం అవసరమైన వస్తువులను కూడా తక్కువ ఖర్చుతో కొనుగోలు చేసే అవకాశం కల్పిస్తోంది.
ఇవి మాత్రమే కాకుండా బ్యాంక్ ఆఫర్లు కూడా వినియోగదారులకు అదనపు ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డుతో రూ.3,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన కొనుగోళ్లు చేస్తే 5 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. గరిష్టంగా రూ.400 వరకు ఈ ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
డీమార్ట్ రెడీ యాప్ ద్వారా ఈ ఆఫర్లను సులభంగా పొందవచ్చు. ఇంటికే డెలివరీ సేవను ఎంచుకోవచ్చు లేదా సమీపంలోని డీమార్ట్ రెడీ పికప్ పాయింట్ నుంచి ఉచితంగా సరుకులను తీసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేయడం ద్వారా సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది.