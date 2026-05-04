DMart May Second Week Offers: డీమార్ట్ క్లియరెన్స్ సేల్..ఈ వేసవి నెలలో ధరలు సగానికి పడిపోయాయి!

DMart May Second Week Offers:మే రెండో వారం ప్రారంభమైంది. వేసవి కాలంలో ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా మంది తగ్గింపు ఆఫర్ల కోసం చూస్తుంటారు. ఈ సమయంలో DMart మంచి ఆఫర్లతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ వారం డీమార్ట్లో గ్రోసరీ, హోమ్ వస్తువులు, డైలీ అవసరాలపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ వారం ప్రధానంగా “హాఫ్ ప్రైస్ స్టోర్” అనే ప్రత్యేక ఆఫర్ అందిస్తున్నారు. అంటే కొన్ని వస్తువులను సగం ధరకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్లాస్టిక్ హ్యాంగర్లు, కొవ్వొత్తులు, సోఫా కవర్లు, నాన్-స్టిక్ పాత్రలు వంటి వస్తువులపై మంచి తగ్గింపులు ఉన్నాయి. తక్కువ ధరలో మంచి క్వాలిటీ వస్తువులు తీసుకోవచ్చు.
గ్రోసరీ వస్తువుల విషయంలో కూడా పెద్ద డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, నెయ్యి, బియ్యం, పప్పులు వంటి అవసరమైన వస్తువులపై తగ్గింపు ధరలు కనిపిస్తున్నాయి. ఫార్చూన్ ఆయిల్, అమూల్ నెయ్యి, టాటా సంపన్న్ పప్పులు, అలాగే డీమార్ట్ ప్రీమియా ఉత్పత్తులపై మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఇవి ప్రతి ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులు కాబట్టి చాలా మంది ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
హోమ్ మరియు కిచెన్ వస్తువులపై కూడా భారీ తగ్గింపులు ఉన్నాయి. వంటగది పరికరాలు, స్టీల్ పాత్రలు, ప్లాస్టిక్ బాక్సులు, ప్లాంటర్లు వంటి వస్తువులను తక్కువ ధరలో కొనవచ్చు. ఇంట్లో ఉపయోగించే చిన్న చిన్న వస్తువులను కూడా డిస్కౌంట్లో తీసుకోవడం వల్ల మొత్తం ఖర్చు తగ్గుతుంది.
పర్సనల్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్పై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉన్నాయి. కొన్ని హెయిర్ కేర్, స్కిన్ కేర్, బాడీ కేర్ ఉత్పత్తులపై “బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ” (BOGO) ఆఫర్ ఉంది. అంటే ఒకటి కొంటే మరొకటి ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఇది కుటుంబానికి ఉపయోగపడే మంచి ఆఫర్గా చెప్పొచ్చు.
కొన్ని స్టోర్లలో క్లియరెన్స్ సేల్ కూడా జరుగుతోంది. ఇందులో కొన్ని వస్తువులపై 80 శాతం వరకు తగ్గింపు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఆఫర్లు ప్రతి బ్రాంచ్లో ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి దగ్గరలోని స్టోర్లో చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
ఈ ఆఫర్ల వల్ల ముఖ్యంగా నెలవారీ సరుకులు కొనేవారికి చాలా లాభం ఉంటుంది. సరైన ప్లాన్తో షాపింగ్ చేస్తే డబ్బులు ఆదా చేయవచ్చు. అవసరమైన వస్తువుల లిస్ట్ తయారు చేసుకుని వెళ్లడం మంచిది. లేకపోతే ఆఫర్లకు ఆకర్షితులై అనవసరమైన ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.