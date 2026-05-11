DMart May Third Week Offers 2026: ఈ వారం డీమార్ట్‌లో భారీ ఆఫర్లు.. బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీతో కస్టమర్లకు పండుగ!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 11, 2026, 10:00 AM IST|Updated: May 11, 2026, 10:00 AM IST

DMart This Week Offers 2026: దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ రిటైల్ చైన్‌గా గుర్తింపు పొందిన డీమార్ట్‌ ఈ మే మూడో వారంలో కూడా కస్టమర్ల కోసం భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. రోజువారీ అవసరాల నుంచి కిచెన్ వస్తువులు, గ్రోసరీ, పర్సనల్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ వరకు ఎన్నో వస్తువులపై ప్రత్యేక తగ్గింపు ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈసారి క్లియరెన్స్ సేల్‌లో కొన్ని వస్తువులపై 80 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం షాపింగ్ ప్రేమికులను ఆకట్టుకుంటోంది.

ఈ వారం గ్రోసరీ విభాగంలో బియ్యం, పప్పులు, నూనెలు, చక్కెర వంటి ముఖ్యమైన వస్తువులపై భారీ తగ్గింపులు కనిపిస్తున్నాయి. ఫార్చూన్ ఆయిల్, అమూల్ నెయ్యి, టాటా సంపన్న్ పప్పులు, డీమార్ట్ ప్రీమియా ఉత్పత్తులపై ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కుటుంబ అవసరాల కోసం నెలకు సరిపడా సరుకులు కొనేవారికి ఈ ఆఫర్లు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి.  

అలాగే పర్సనల్ కేర్ ఉత్పత్తులపై బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ డీల్స్ కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా షాంపూలు, సబ్బులు, ఫేస్‌వాష్‌లు వంటి వస్తువులపై ఈ ఆఫర్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చిన్న కుటుంబాల నుంచి పెద్ద కుటుంబాల వరకు అందరూ ఈ ఆఫర్లను వినియోగించుకుంటున్నారు.

హోమ్ అండ్ కిచెన్ విభాగంలో కూడా స్టీల్ పాత్రలు, స్టోరేజ్ కంటైనర్లు, క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్, కిచెన్ అప్లయెన్సెస్‌పై మంచి తగ్గింపులు ఉన్నాయి. కొన్ని కిచెన్ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై 15 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కూలింగ్ మరియు హోమ్ యూజ్ వస్తువులపై కూడా ప్రత్యేక ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

స్టేషనరీ వస్తువులపై కూడా ఈసారి మంచి ఆఫర్లు కనిపిస్తున్నాయి. నోట్‌బుక్స్, డ్రాయింగ్ మెటీరియల్స్, స్కూల్ అవసరాలపై తగ్గింపు ధరలు విద్యార్థులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఇక ఆన్‌లైన్‌లో DMart Ready యాప్ ద్వారా షాపింగ్ చేసే వారికి అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని బ్యాంక్ కార్డులతో చెల్లిస్తే 7 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభించే అవకాశం ఉంది. అలాగే కొన్ని యూపీఐ యాప్స్ ద్వారా చెల్లిస్తే ₹200 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ కూడా పొందవచ్చు.

ఈ ఆఫర్లు సమీపంలోని డీమార్ట్ స్టోర్లలో మరియు ఆన్‌లైన్ యాప్‌లో పరిమిత కాలం వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని సమాచారం.

