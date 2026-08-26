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DMart Rakhi Offers 2026: రాఖీ పౌర్ణమికి డీమార్ట్‌లో దుమ్మురేపే ఆఫర్లు.. 75% వరకు డిస్కౌంట్!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 26, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:16 PM IST

DMart Rakhi Offers 2026: రాఖీ పౌర్ణమి పండుగ సమీపిస్తున్న సందర్భంగా షాపింగ్ చేసేవారికి మంచి అవకాశం వచ్చింది. ఈ పండుగ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు, అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్ల కోసం రాఖీలు, స్వీట్లు, గిఫ్టులు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో డీమార్ట్‌లో ఈ వారం ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా పండుగకు అవసరమైన వస్తువులపై మంచి డిస్కౌంట్లు లభించే అవకాశం ఉంది.

DMart 75 Percent Discount1/4

రాఖీ పౌర్ణమి ఆఫర్లు

రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా రాఖీలకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. అందుకే వివిధ రకాల రాఖీలు తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది. సాధారణ రాఖీలతో పాటు పిల్లలకు నచ్చే ప్రత్యేక డిజైన్ల రాఖీలు కూడా షాపింగ్ చేసే వారికి కనిపించవచ్చు. దీంతో రాఖీ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఖర్చు కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా స్వీట్లు కొనుగోలు చేసేవారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంటికి వచ్చే బంధువులు, స్నేహితులకు స్వీట్లు ఇవ్వడం మన సంప్రదాయంలో భాగం. ఈ కారణంగా డీమార్ట్‌లో కొన్ని స్వీట్లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.  

Rakhi Purnima Offers2/4

డీమార్ట్ డిస్కౌంట్

ఇక ఇంటి అవసరాలకు సంబంధించిన వస్తువులు, తినే పదార్థాలు, కిరాణా సామాన్లు, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ వంటి వాటిపై కూడా ప్రత్యేక ధరలు ఉండనున్నట్లు సమాచారం. కొన్ని వస్తువులపై దాదాపు 75 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అయితే అన్ని వస్తువులకు ఒకే డిస్కౌంట్ ఉండదు. వస్తువు, బ్రాండ్, స్టోర్‌ను బట్టి ఆఫర్ మారవచ్చు.  

Rakhi Offers3/4

డీమార్ట్ 75 శాతం డిస్కౌంట్

అంతేకాకుండా కొన్ని ఉత్పత్తులపై వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక వస్తువు కొనుగోలు చేస్తే మరో వస్తువు ఉచితంగా లేదా ప్రత్యేక ధరకు లభించే ఆఫర్లు ఉండొచ్చు. రోజువారీ అవసరాల వస్తువులు కొనేవారికి ఇలాంటి ఆఫర్లు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.  

DMart Discount Offers4/4

డీమార్ట్ వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లు

అందువల్ల ఈ వారం డీమార్ట్‌లో షాపింగ్ చేయాలనుకునేవారు ముందుగా ఆఫర్లను పరిశీలించి అవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తే డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా రాఖీ, స్వీట్లు, గిఫ్టులు, ఇంటి సామాన్లు కొనేవారికి ఈ పండుగ సీజన్‌లో డీమార్ట్ ఆఫర్లు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. అయితే డిస్కౌంట్ వివరాలను కొనుగోలు చేసే ముందు స్టోర్‌లో లేదా అధికారిక యాప్‌లో తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.

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