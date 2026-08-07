DMart Rakhi Sale:రక్షాబంధన్ పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ దేశవ్యాప్తంగా డిమార్ట్ స్టోర్లలో పండుగ సందడి కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆగస్టు నెల ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి మహిళలు పెద్ద ఎత్తున డిమార్ట్కు వెళ్తున్నారు. నిత్యావసర సరుకులతో పాటు రాఖీ పండుగకు అవసరమైన వస్తువులను కూడా ఒకే చోట తక్కువ ధరల్లో కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉండటంతో షాపింగ్కు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఈసారి రాఖీ సందర్భంగా డిమార్ట్లో పలు ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాఖీలపై, స్వీట్లపై 80 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. అలాగే ఎంపిక చేసిన కొన్ని బ్రాండెడ్ చాక్లెట్లపై 50 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. దీంతో కుటుంబాల కోసం పండుగ షాపింగ్ చేయడానికి డిమార్ట్ మంచి ఎంపికగా మారింది.
డిమార్ట్లో సంప్రదాయ రాఖీలతో పాటు ఆధునిక డిజైన్లలో కూడా అనేక రకాల రాఖీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చిన్నారుల కోసం సూపర్ హీరోలు, కార్టూన్ పాత్రలతో రూపొందించిన ప్రత్యేక రాఖీలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మహిళల కోసం రాజస్థాన్ స్టైల్ లుంబా రాఖీలు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
రాఖీలతో పాటు గిఫ్ట్ ప్యాక్స్, పూజా సామగ్రి, అలంకరణ వస్తువులు, స్వీట్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్, చాక్లెట్లు వంటి పండుగకు అవసరమైన ఎన్నో ఉత్పత్తులు ఒకేచోట లభిస్తున్నాయి. దీంతో వినియోగదారులు వేర్వేరు దుకాణాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒకే స్టోర్లో షాపింగ్ పూర్తి చేసుకుంటున్నారు.
తక్కువ ధరలు, ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు, మంచి నాణ్యత కారణంగా డిమార్ట్ స్టోర్లలో రద్దీ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా రక్షాబంధన్ సమీపించే కొద్దీ ఈ రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశముందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే డిస్కౌంట్ శాతం అన్ని ఉత్పత్తులపై ఒకేలా ఉండదు. స్టోర్, ప్రాంతం, అందుబాటులో ఉన్న స్టాక్ను బట్టి ఆఫర్లు మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు స్టోర్లో ఉన్న ధరలు, ఆఫర్ల వివరాలను ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.
రాఖీ పండుగ కోసం తక్కువ ఖర్చుతో మంచి షాపింగ్ చేయాలనుకునే వారికి డిమార్ట్లో లభిస్తున్న ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. మీరు కూడా ఇంకా రాఖీ షాపింగ్ పూర్తి చేయకపోతే, మీ సమీపంలోని డిమార్ట్ను సందర్శించి అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్లను చూసి కొనుగోలు చేయవచ్చు.