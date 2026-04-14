DMart Shares Massive Drop: డీమార్ట్ ఇన్వెస్టర్లకు షాక్.. 50 శాతం వరకు పడిపోనున్న షేర్ల ధర..!!

DMart Shares Massive Drop: దేశీయ రిటైల్ రంగంలో తిరుగులేని డిస్కౌంట్ కింగ్ గా ఓ వెలుగు వెలుగుతున్న రాధాకిషన్ దమానీ నేతృత్వంలోని డీమార్ట్ ఇప్పుడు గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పటి వరకు తన తక్కువ ధరలతో సామాన్యుల చెంతచేరి.. ప్రత్యర్థులను చిత్తు చేసిన ఈ దిగ్గజానికి.. ఇప్పుడు క్విక్-కామర్స్ రూపంలో ఒక పెను సవాల్ ఎదురవుతోంది. ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఎమ్కే గ్లోబల్ విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ఇన్వెస్టర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తోంది.
ఎమ్కే గ్లోబల్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఒకవేళ మార్కెట్లో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉంటే.. డీమార్ట్ షేర్లు ప్రస్తుతం ఉన్న ధర నుండి ఏకంగా 50 శాతం మేర పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది. అంటే ఇన్వెస్టర్ల సంపద సగానికి సగం ఆవిరయ్యే అవకాశం ఉందని ఈ నివేదిక హెచ్చరిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్ సుమారు 70 రెట్ల పీఈ (P/E) రేషియో వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది రిటైల్ రంగంలోని ఇతర దిగ్గజాలైన టైటాన్, ట్రెంట్ కంటే చాలా ఎక్కువ.
క్విక్-కామర్స్ మ్యాజిక్: ఒకప్పుడు సామాన్యులు నెలవారీ సరుకుల కోసం డీమార్ట్ వెలుపల క్యూ కట్టేవారు. కానీ ఇప్పుడు జెప్టో, బ్లింకిట్, స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ వంటి సంస్థలు కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే ఇంటికి సరుకులను చేరుస్తున్నాయి. గతంలో డీమార్ట్ ధరలకు, ఆన్లైన్ ధరలకు చాలా వ్యత్యాసం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ తేడా కేవలం 4శాతం నుండి 13శాతం మాత్రమే. వివిధ బ్యాంకు డిస్కౌంట్లు కలిపితే డీమార్ట్ కంటే ఆన్లైన్లోనే సరుకులు చౌకగా దొరుకుతున్నాయి.
తగ్గుతున్న స్టోర్ ఉత్పాదకత: డీమార్ట్ తన స్టోర్ల సంఖ్యను 500కి పెంచినప్పటికీ, ఒక్కో స్టోర్ నుండి వచ్చే ఆదాయం 2020 నుండి సుమారు 6 శాతం తగ్గింది. మరోవైపు క్విక్-కామర్స్ సంస్థలు తమ డార్క్ స్టోర్లను 400 నుండి 2,000కి పెంచుకుని దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్నాయి.
భారీ వాల్యుయేషన్ భారం: ఇన్వెస్టర్లు డీమార్ట్ భవిష్యత్తుపై విపరీతమైన ఆశలతో భారీ ధర పెట్టి షేర్లను కొంటున్నారు. కానీ ప్రస్తుత పోటీని బట్టి చూస్తే, ఆ స్థాయి వృద్ధిని అందుకోవడం డీమార్ట్కు కష్టతరంగా మారవచ్చు. అందుకే ఈ వాల్యుయేషన్ ఇప్పుడు ఖరీదైనది గా కనిపిస్తోంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు? డీమార్ట్ భవిష్యత్తుపై మార్కెట్ విశ్లేషకుల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి: 7 మంది నిపుణులు: వెంటనే ఈ షేర్లను అమ్మేయాలని (Sell) సూచిస్తున్నారు. 11 మంది: ప్రస్తుతానికి నిలుపుకోవాలని (Hold) చెబుతున్నారు. 11 మంది: ఇది కేవలం తాత్కాలికమేనని, ఇప్పటికీ కొనవచ్చు (Buy) అని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అత్యంత క్రమశిక్షణతో కూడిన బిజినెస్ మోడల్ కలిగిన డీమార్ట్, ఈ క్విక్-కామర్స్ పోటీని ఎలా తట్టుకుంటుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఒకవేళ తన వ్యాపార శైలిలో మార్పులు చేసుకోకపోతే, ఇన్వెస్టర్లకు భారీ నష్టాలు తప్పవని ఎమ్కే నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది. డీమార్ట్ ఆఫర్ల కోసం వెతుకుతున్న వినియోగదారులే కాదు, అందులో పెట్టుబడి పెట్టిన వారు కూడా ఇప్పుడు తమ వ్యూహాలను మార్చుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది.