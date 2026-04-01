DMart Shares: డీమార్ట్ షేర్లలో అదిరిపోయే బ్రేక్ అవుట్.. రాధాకిషన్ దమనీ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు పండగే..!!

DMart Shares: భారత రిటైల్ రంగ దిగ్గజం, రాధాకిషన్ దమానీ సారథ్యంలోని అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్  సరికొత్త మైలురాయిని అధిగమించింది. దేశవ్యాప్తంగా డీమార్ట్ స్టోర్ల సంఖ్య ఏకంగా 500 మార్కుకు చేరుకోవడంతో కంపెనీ బలం మరింత పెరిగింది. ఈ మెగా విస్తరణ వార్తతో ఏప్రిల్ 1న స్టాక్ మార్కెట్ ప్రారంభం కాగానే డీమార్ట్ షేర్లు రాకెట్లా దూసుకుపోయాయి.
మంగళవారం ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్‌లో కంపెనీ కీలక ప్రకటన చేసింది. పూణే, చెన్నై, లక్నో, అహ్మదాబాద్, గాంధీనగర్, నాగ్‌పూర్ వంటి మెట్రో నగరాలతో పాటు టైర్-II నగరాలైన కటక్, బిలాస్‌పూర్, గ్రేటర్ నోయిడా, ఫరీదాబాద్‌లలో మొత్తం 12 కొత్త స్టోర్లను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. 

మార్చి చివరి వారంలోనే వరుసగా స్టోర్లను ప్రారంభించడం ద్వారా కంపెనీ తన దూకుడును ప్రదర్శించింది. మార్చి 31న సెలవు కావడంతో, బుధవారం మార్కెట్లు తెరుచుకోగానే ఇన్వెస్టర్లు ఎగబడి కొనుగోలు చేయడంతో షేర్ ధర 7శాతం పైగా పెరిగింది.

కేవలం స్టోర్ల విస్తరణే కాదు, డీమార్ట్ ఆర్థిక ఫలితాలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికం (Q3 FY 2026) నాటికి కంపెనీ నికర లాభం 18.27% వృద్ధితో రూ. 855.78 కోట్లకు చేరింది. అలాగే కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కూడా 13.32% పెరిగి రూ. 18,100 కోట్లకు చేరుకోవడం విశేషం. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ వృద్ధి ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని రెట్టింపు చేసింది.

ప్రముఖ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ నిపుణుడు రుచిత్ జైన్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. డీమార్ట్ షేర్లు సుదీర్ఘ కన్సాలిడేషన్ దశ నుండి బయటపడి  బ్రేక్అవుట్  సాధించాయి. ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్ 200-డీమా (200-DMA) పైన ట్రేడ్ అవుతోంది. స్వల్పకాలంలో ఈ షేర్ రూ. 4,500 స్థాయిని తాకే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు. ఒకవేళ మార్కెట్‌లో ఒడిదుడుకులు వచ్చినా, రూ. 4,000 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉందని పేర్కొన్నారు.

సామాన్యులకు తక్కువ ధరకే సరుకులు అందించే డీమార్ట్, ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు కూడా అంతే ధీటుగా లాభాలను అందిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ రిటైల్ దిగ్గజం మరిన్ని నగరాల్లో పాగా వేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

