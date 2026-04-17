Dmart Shopping Secret 2026: డీమార్ట్ షాపింగ్ సీక్రెట్.. ఇలా చేస్తే వేలకు వేలు సేవ్.. లేదా మోసపోతారు!

DMart Shopping Secret :డీమార్ట్లో షాపింగ్ అంటే మధ్యతరగతి వాళ్లకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే అక్కడ తక్కువ ధరకే ఎక్కువ వస్తువులు దొరుకుతాయి. బియ్యం, నూనె, స్నాక్స్, కిచెన్ వస్తువులు ఇలా అన్నీ ఒకే చోట లభిస్తాయి. అందుకే చాలా మంది ప్రతి నెల డీమార్ట్కి వెళ్లి సరుకులు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ చాలా సార్లు మనం ఆదా చేయాలనుకుని వెళ్లి, ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేసి వస్తుంటాం. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆఫర్లకు ఆకర్షితులవడం.
డీమార్ట్లో వన్ ప్లస్ వన్, డిస్కౌంట్ అనే బోర్డులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇవి చూసి చాలామంది అవసరం లేకపోయినా వస్తువులు కొనేస్తారు. దీంతో బిల్లు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకే షాపింగ్కు వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న ప్లాన్ ఉండాలి.
మొదటగా, ఇంట్లో అవసరమైన వస్తువుల జాబితా (లిస్ట్) తయారు చేసుకోవాలి. బియ్యం, పప్పులు, నూనె, సబ్బులు, డైలీ యూజ్ వస్తువులు ఏవి కావాలో ముందే రాసుకోవాలి. ఆ లిస్ట్ ప్రకారం మాత్రమే కొనాలి. ఇలా చేస్తే అనవసరమైన వస్తువులు కొనకుండా ఉండవచ్చు.
డీమార్ట్లోకి వెళ్లగానే ముందుగా కనిపించేవి స్నాక్స్, చాక్లెట్స్, బిస్కెట్లు. ఇవి తక్కువ ధరలో కనిపించడంతో వెంటనే కార్ట్లో వేసుకుంటారు. కానీ ఇవి ఎక్కువగా అవసరం లేని ఖర్చే అవుతుంది. కాబట్టి మొదట అవసరమైన గ్రోసరీ వస్తువులు కొనాలి. చివర్లో అవసరం ఉంటేనే స్నాక్స్ తీసుకోవాలి.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, డీమార్ట్ సొంత బ్రాండ్స్. ఇవి ఇతర బ్రాండ్స్తో పోలిస్తే తక్కువ ధరలో ఉంటాయి. నాణ్యత కూడా బాగానే ఉంటుంది. అందుకే వీటిని ఎంపిక చేసుకుంటే డబ్బులు ఆదా అవుతాయి.
అలాగే దుస్తులు, కిచెన్ వస్తువులు కూడా తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి. కానీ నిజంగా అవసరం ఉన్నప్పుడే కొనాలి. కేవలం ఆఫర్ ఉందని కొనేస్తే అది వృథా ఖర్చే అవుతుంది. కాబట్టి డీమార్ట్లో డబ్బులు సేవ్ చేయాలంటే ఒక ప్లాన్తో వెళ్లాలి. లిస్ట్ తయారు చేసుకుని, అవసరమైనవి మాత్రమే కొనాలి. ఆఫర్లకు ఆకర్షితులవకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఇలా చేస్తే ప్రతి నెల మీ షాపింగ్ బిల్లు తగ్గుతుంది, డబ్బులు కూడా ఆదా అవుతాయి.