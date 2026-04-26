  • DMart Shopping Tips 2026: డి మార్ట్ షాపింగ్‌లో సీక్రెట్ ట్రిక్స్..ఇలా కొంటే డబ్బు వృథా కాదు.. ఏడాదికి రూ.50 వేలు సేవ్!

DMart Shopping Tips 2026: డి మార్ట్ షాపింగ్‌లో సీక్రెట్ ట్రిక్స్..ఇలా కొంటే డబ్బు వృథా కాదు.. ఏడాదికి రూ.50 వేలు సేవ్!

DMart shopping tips: డిస్కౌంట్ స్టోర్లలో షాపింగ్ చేయడం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఖర్చు తగ్గించుకోవడం చాలా అవసరం. అందుకే చాలామంది డి మార్ట్ వంటి సూపర్ మార్కెట్లలో షాపింగ్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. సరైన విధంగా ప్లాన్ చేసి కొనుగోలు చేస్తే ప్రతి నెలా మంచి మొత్తంలో డబ్బు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే సంవత్సరానికి పెద్ద మొత్తంలో ఆదా అవుతుంది.
 
ముందుగా షాపింగ్‌కు వెళ్లే ముందు మీరు కొనాల్సిన వస్తువుల జాబితా తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే అవసరం లేని వస్తువులు కొనకుండా ఉండగలుగుతారు. చాలా సార్లు మనం స్టోర్‌లోకి వెళ్లాక ఆకర్షణకు లోనై అవసరం లేని వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తాం. ఇది ఖర్చును పెంచుతుంది. అందుకే ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.

షాపింగ్‌కు వెళ్లే ముందు యాప్ లేదా ఆన్‌లైన్‌లో ధరలు చెక్ చేయడం కూడా ఉపయోగకరం. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆన్‌లైన్ ఆఫర్లు స్టోర్ కంటే తక్కువగా ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఇంటి నుంచే ఆర్డర్ చేస్తే ప్రయాణ ఖర్చు, సమయం రెండూ సేవ్ అవుతాయి.

మరొక ముఖ్యమైన విషయం బల్క్ షాపింగ్. తరచుగా ఉపయోగించే వస్తువులను పెద్ద పరిమాణంలో కొనుగోలు చేస్తే తక్కువ ధరకు లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు, షాంపూలు వంటి వస్తువులు ఎక్కువ కాలం ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఆఫర్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు. ఇలా చేస్తే ప్రతి సారి కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే స్టోర్‌లో సొంత బ్రాండ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవి పెద్ద బ్రాండ్స్‌తో పోలిస్తే తక్కువ ధరలో లభిస్తాయి. నాణ్యత కూడా చాలా వరకు సరిగానే ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని కూడా ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.

షాపింగ్ చేస్తూ ఉండగా షెల్ఫ్‌లను జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఖరీదైన వస్తువులు సాధారణంగా కంటికి కనిపించే ఎత్తులో ఉంచుతారు. తక్కువ ధర ఆఫర్లు ఉన్న వస్తువులు పై లేదా కింద షెల్ఫ్‌లలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తొందరపడకుండా అన్ని వైపులా చూసి కొనాలి. క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్లను కూడా వదిలిపెట్టకండి. కొన్ని బ్యాంక్ కార్డులతో చెల్లిస్తే డిస్కౌంట్ లేదా రివార్డు పాయింట్లు వస్తాయి. ఇది కూడా మీకు అదనపు లాభం ఇస్తుంది.

షాపింగ్ చేసే సమయం కూడా ముఖ్యం. ఎక్కువ రద్దీ ఉన్న సమయాల్లో వెళ్లితే త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకుని తప్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మధ్యాహ్నం లేదా రద్దీ తక్కువగా ఉన్న సమయాల్లో వెళ్లడం మంచిది. మరొక చిన్న విషయం క్యారీ బ్యాగ్ తీసుకెళ్లడం. స్టోర్‌లో బ్యాగ్ కొనడం వల్ల చిన్న ఖర్చు పెరుగుతుంది. మీ బ్యాగ్ తీసుకెళ్తే ఆ ఖర్చు తగ్గుతుంది.  

ఇలా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ప్రతి నెలా కొంత డబ్బు సేవ్ అవుతుంది. దీన్ని సంవత్సరానికి కలిపితే మంచి మొత్తంగా మారుతుంది. సరైన ప్లానింగ్, క్రమశిక్షణ ఉంటే షాపింగ్ కూడా ఆదా చేసే మార్గంగా మారుతుంది.

