/DMart: నెలలో ఏ రోజు వెళ్తే బెటర్? షాపింగ్ ప్రియులకు ఇదే సీక్రెట్!

DMart: డీమార్ట్లో తక్కువ రద్దీతో పాటు మంచి ఆఫర్లు పొందాలంటే ఎప్పుడు వెళ్లాలో తెలుసా? వారం మధ్యలో ఉదయం షాపింగ్ చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాగే నెల చివరి రోజుల్లో కొన్ని వస్తువులపై డీల్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
డీమార్ట్లో నెలవారీ సరుకులు కొనడం చాలా కుటుంబాలకు సాధారణంగా మారిపోయింది. ఇతర దుకాణాలతో పోలిస్తే కొన్ని వస్తువులు తక్కువ ధరకు లభిస్తాయనే నమ్మకంతో చాలామంది ఇక్కడే షాపింగ్ చేస్తుంటారు. అయితే డీమార్ట్కు ఏ రోజు వెళ్తే రద్దీ తక్కువగా ఉంటుంది? ఎప్పుడు ఆఫర్లు దొరికే అవకాశం ఉంటుంది? అనే విషయం చాలామందికి ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది.
నెల చివరి రోజుల్లో కొన్ని ఉత్పత్తులపై ప్రత్యేక ధరలు లేదా ఆఫర్లు కనిపించే అవకాశం ఉంటుందని రిటైల్ రంగంలో పరిశీలనలు చెబుతున్నాయి. 30 రోజుల నెల అయితే 29, 30 తేదీల్లో, 31 రోజుల నెల అయితే 30, 31 తేదీల్లో కొన్ని వస్తువులపై డీల్స్ ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే ఇది ప్రతి డీమార్ట్ స్టోర్కు, ప్రతి వస్తువుకు ఒకే విధంగా ఉంటుందని చెప్పలేం. అందుకే ఆఫర్ ఉందని మాత్రమే నమ్మకుండా, కొనుగోలు చేసే ముందు ధరను పరిశీలించడం మంచిది.
రద్దీని తప్పించుకోవాలనుకునే వారికి సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు వెళ్లడం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉదయం స్టోర్ ప్రారంభమైన సమయంలో షాపింగ్ చేస్తే ఎక్కువ మంది కస్టమర్లను, పొడవైన క్యూ లైన్లను తప్పించుకోవచ్చు. ప్రశాంతంగా సరుకులు చూసుకుని కొనుగోలు చేయడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. మరోవైపు శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం రోజుల్లో సాధారణంగా జనాలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వీకెండ్లో కొన్ని ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉండొచ్చని ప్రచారం ఉన్నప్పటికీ, ప్రతి వారాంతంలో ఒకే రకమైన డిస్కౌంట్లు ఉంటాయని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. కాబట్టి కేవలం వీకెండ్ ఆఫర్ల కోసం వెళ్లడం కంటే, అవసరమైన వస్తువుల ధరలను ముందుగానే చెక్ చేయడం మంచిది.
డీమార్ట్కు వెళ్లే ముందు ఆన్లైన్లో ధరలను పరిశీలించడం కూడా మంచి అలవాటు. డీమార్ట్ రెడీలో కనిపించే ధరలు, ఆఫర్లు చూసుకుని స్టోర్లోని ధరలతో పోల్చుకోవచ్చు. కొన్ని ఉత్పత్తులపై బై వన్ గెట్ వన్, అదనపు ఉత్పత్తి వంటి ఆఫర్లు కనిపించవచ్చు. అయితే అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకే ఆఫర్లు ఉండకపోవచ్చు.