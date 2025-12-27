English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
D-Mart Shopping: డీమార్ట్ లో షాపింగ్ అంటే చాలా మందికి అదో సరదా. డిమార్ట్ సొంత బ్రాండ్ ఉత్పత్తులు.. పెద్ద బ్రాండ్లతో పోల్చితే తక్కువ ధరలో లభిస్తాయి. డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు భారీగా లభిస్తుంటాయి. దీంతో డిమార్ట్ కు విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చింది. అంతేకాదు డీమార్ట్ లో షాపింగ్ చేస్తే చాలా డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చని అనుకుంటారు. అందుకే ఈ మధ్య కాలంలో ఇంటి అవసరాల కోసం డీమార్ట్ వంటి పెద్ద పెద్ద రిటైల్ స్టోర్లకు వెళ్లే వారి సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. 
 తక్కువ ధరలు, పెద్ద ఆఫర్లు, ఒకే చోట అన్ని వస్తువులు లభిస్తాయన్న కారణాలతో వినియోగదారులు ఈ మార్ట్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన ఒక ఘటన..డీమార్ట్ తోపాటు పెద్ద పెద్ద మార్టుల్లో కొనుగోలు చేసే సమయంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని చెబుతోంది.
1 /5

రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్‌లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన అందరినీ కలవరపెడుతోంది. ప్రతాప్ నగర్‌లోని శ్రీరామ్ కాలనీలో నివసించే ప్రవేశ్ పాఠక్ అనే యువకుడు.. డిసెంబర్ 26 సాయంత్రం డీ–మార్ట్‌కు షాపింగ్‌కు వెళ్లాడు. పాలు, పెరుగు సహా దాదాపు పది వస్తువులు కొనుగోలు చేసి బిల్లు తీసుకున్నాడు. బయటకు వస్తున్న సమయంలో అతని దృష్టి ఒక పాల ప్యాకెట్‌పై పడింది. సీలు చేసిన సరస్ గోల్డ్ పాల ప్యాకెట్‌లో ఒక పురుగు కదులుతూ కనిపించింది.

2 /5

మొదట ఇది తనకు భ్రమగా అనిపించిందని..మరోసారి దగ్గరగా చూసినప్పుడు నిజంగానే పురుగు ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపించిందని ప్రవేశ్ చెబుతున్నాడు. వెంటనే తన స్నేహితులకు చూపించి.. ఆధారం  ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మొబైల్‌లో వీడియో తీశాడు. విషయం తెలుసుకున్న కొందరు యూట్యూబర్లు కూడా అక్కడికి చేరుకున్నారు.

3 /5

అక్కడే డీ–మార్ట్ నుంచే ఒక పాత్ర, జల్లెడ కొనుగోలు చేసి, కెమెరాల ముందే పాల ప్యాకెట్‌ను తెరిచారు. పాలను జల్లెడ ద్వారా వడకట్టగా, అందులో నుంచి పురుగు బయటకు రావడం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ ఘటనతో అక్కడ కొంత ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. డీ–మార్ట్ యాజమాన్యం మాత్రం తాము సరస్ పాలను నేరుగా జైపూర్ డెయిరీ నుంచే కొనుగోలు చేస్తున్నామని చెప్పింది. అయితే నకిలీ సరఫరాదారులు మధ్యలో చొరబడే అవకాశం ఉందని కూడా కొందరు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ( https://x.com/NbtRajasthan/status/2004824558797541789?s=20)

4 /5

ఇది మొదటిసారి కాదు.. గత సంవత్సరం జైపూర్‌లో ఆహార భద్రతా అధికారులు డీ–మార్ట్, ఐపార్ మార్ట్‌లపై దాడులు నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో డీ–మార్ట్‌లో 2,700 లీటర్ల నకిలీ సరస్ నెయ్యి, ఐపార్ మార్ట్‌లో 46 వేల లీటర్ల కల్తీ నూనెను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దర్యాప్తులో, డీ–మార్ట్ అధీకృత సరఫరాదారుల నుంచి కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ద్వారా సరస్ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసినట్టు బయటపడింది. ఒకే కోడ్‌తో ఉన్న అనేక నెయ్యి ప్యాకెట్లు నకిలీ అని అధికారులు నిర్ధారించారు.

5 /5

ఈ ఘటనలన్నీ చూస్తే.. పెద్ద బ్రాండ్ స్టోర్ అని నమ్మి నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదకరమని అర్థమవుతోంది. వినియోగదారులు ప్యాకెట్ల సీలు, గడువు తేదీలు, నాణ్యతపై జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాతే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తక్కువ ధరల కంటే భద్రత, ఆరోగ్యం ముఖ్యమన్న విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

D-Mart Shopping dmart store Rajasthan News Jaipur news insect found in jaipur saras milk insect found in d-mart saras milk insect found in jaipur d-mart saras milk

