DMart Tips: డీమార్ట్ షాపింగ్ లో అందరు చేస్తోన్న బిగ్ మిస్టేక్ ఇదే.. ఈ చిన్న టిప్స్ తో బోలెడు లాభాలు..

DMart Shopping Tips Pay Less Get More Items: డీమార్ట్లో షాపింగ్ లో చాలా మంది షాపింగ్ చేస్తుంటారు. కానీ అందులో బిగ్ మిస్టేక్ చేస్తుంటారు. కానీ ఈ టిప్స్ పాటిస్తే తక్కువ డబ్బులకు ఎక్కువ వస్తువులు కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. దీంతో మీకు లాభాలే లాభాలు. ఇంట్లో కావాల్సింత సరుకులు..
డీమార్ట్లో అన్ని వస్తువులు తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయన్నది అందరికీ తెలిసిందే కదా. సాధారణంగా డీమార్ట్ లో శని, ఆదివారాల్లో ఎక్కువ రద్దీ ఉంటుంది. ఎక్కువ రద్దీ సమయాల్లో వెళ్లడం మీ సమయం, డబ్బు రెండు వృథా అవుతాయి. దీనిక సరైన సమయం. ఉదయం 9 గంటల నుంచి 9.30 గంటల మధ్య వెళితే ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేయడానికి వీలు దొరుకుతుంది. ఆఫర్స్ చూసే వీలు చిక్కుతుంది. మీరు ప్రతి నెల 10వ తేదీకి ముందు అత్యవసరమైతే తప్ప డీమార్ట్కు వెళ్లకపోవడమే బెటర్. ఇక షాపింగ్ కోసం మీరు కనీసం ఒకటి నుండి రెండు గంటలు కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. రిటైల్ మార్కెట్లో డిమార్ట్ మించిన తోపు షాపింగ్ మాల్ లేదు.
ఎక్కువ మటుకు పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు డీమార్ట్ షాపింగ్ చేయడానికి మక్కువ చూపిస్తారు. ఇక్కడ సరసమైన ధరలకే కిరాణా సరుకులు దొరుకుతాయి. ఢీమార్ట్లో అన్ని వస్తువులు తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయన్నది పక్కన పెడితే.. కానీ మీరు కాస్త తెలివిగా చిన్న చిట్కాలను పాటిస్తే.. మీరు ఇంకా తక్కువ ధరలకు డిమార్ట్లో ఎంచక్కా షాపింగ్ చేయవచ్చు. మీరు తక్కువ డబ్బుతో ఎక్కువ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలుంటాయి.
సెలవు దినాల్లో DMart లో షాపింగ్ లో చాలా ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తారు. ఈ సమయంలో, DMart అన్ని వస్తువులపై భారీ ఆఫర్లను అందిస్తుంది. Buy One Get One తో పాటు 50 శాతం తగ్గింపు వంటి ఆఫర్లు ఉంటాయి. ఆ సమయంలో మీ కావాల్సిన వస్తువులు మాత్రమే కొనడానికి ప్రయత్నించండి.ముఖ్యంగా సంక్రాంతి, క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సమయంలో ఎక్కువ ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తారు. ఆ సమయంలో షాపింగ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. DMart అంటే పప్పు, ఉప్పు, చింతపండు మాత్రమే కాదు. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులతో టు వంట సామాగ్రి, కాళ్లకు తొడక్కునే చెప్పులు కూడా తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయి.
బెస్ట్ ఆఫర్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయో తెలుసుకొని చేస్తే బెటర్. DMart కి వెళ్ళేటప్పుడు, అక్కడ పోస్ట్ చేసిన ప్రతి బోర్డులోని ధరలను ఓ సారి చదవాలి. అలాగే, ఎంత శాతం తగ్గింపు ఇస్తున్నారో చూడాలి. కాస్త సెలవు ఉన్న రోజు కొంచెం తొందరగా వెళితే ఎక్కువ లాభం మీ సొంతం. చాలా మంది ధర లేబుల్లను చూడకుండానే వెళ్లిపోతారు. మీరు వాటిని సరిగ్గా చదివితే, ఆ ఉత్పత్తులపై తగ్గింపు మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు దాని ప్రకారం కొనుగోలు చేయవచ్చు.
DMartలో షాపింగ్ అంత త్వరగా ముగియదు. క్రెడిట్ కార్డుతో షాపింగ్ చేయకపోవడమే బెటర్. దీని వల్ల అనసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. మీరు ఆ షాపింగ్ కోసం కనీసం ఒక గంట నుండి రెండు గంటలు కేటాయించాలి. మీరు షాపింగ్ చేయడానికి తొందరపడి వెళ్లిపోతే, మీకు ఇక్కడ తక్కువ ధరలకు లభించే వస్తువులు లభించవు.
డిస్కౌంట్లో ఏముంది? ఆఫర్లు ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి కనీసం ఒక గంట పడుతుంది. కాబట్టి మాల్కి తిరిగి వెళ్లి ఆఫర్లు ఏమిటో తెలుసుకుని కొనుగోలు చేయడం మంచిది. ప్రతి నెల 10వ తేదీకి ముందు మీరు ఎప్పుడూ DMartకి వెళ్లకపోవడమే బెటర్. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో DMart రద్దీగా ఉంటుంది. అందరికీ జీతం వచ్చేది కాబట్టి అందరూ వస్తువుల కోసం DMartకి వెళతారు. ఆ సమయంలో, మీరు డిస్కౌంట్లో ఆఫర్లను చూసే పరిస్థితి ఉండదు. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే.. ఎక్కువ లాభాలు మీ సొంతం.