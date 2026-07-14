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D Mart offers this week: డీమార్ట్‌లో రూ.999తో నెల సరుకులు.. నిజంగా సాధ్యమేనా?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 14, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:03 PM IST


D Mart offers this week: రోజురోజుకూ నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో ప్రతి నెల ఇంటి ఖర్చును తగ్గించుకోవడం మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద సవాల్‌గా మారింది. ఇలాంటి సమయంలో తక్కువ ధరలకు రోజువారీ అవసరాల వస్తువులు లభించే రిటైల్ స్టోర్ల వైపు చాలా మంది మొగ్గు చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా డీమార్ట్‌లో ప్లాన్ ప్రకారం షాపింగ్ చేస్తే తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఎక్కువ వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుందని చాలామంది భావిస్తున్నారు.

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రూ.999 షాపింగ్

సుమారు రూ.999 బడ్జెట్‌తో షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే ముందుగా అవసరమైన వస్తువుల జాబితాను సిద్ధం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బియ్యం, పప్పులు, వంటనూనె, ఉప్పు, చక్కెర వంటి నిత్యావసర వస్తువులకు మొదట ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత టీ పొడి, మసాలా పదార్థాలు, సబ్బులు, డిటర్జెంట్ వంటి రోజూ ఉపయోగించే వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు.  

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నెల సరుకులు

షాపింగ్‌కు వెళ్లే ముందు ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోవాలి. అలాగే ఆ బడ్జెట్‌ను మించకుండా ఉండేందుకు జాబితాలో లేని వస్తువులను కొనకుండా ఉండటం మంచిది. స్టోర్‌లో కనిపించే ప్రతి ఆఫర్ నిజంగా ఉపయోగకరమే అనుకోవడం సరైంది కాదు. అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆఫర్లను ఉపయోగించుకోవాలి.  

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నిత్యావసర వస్తువులు

డీమార్ట్‌లో అందుబాటులో ఉండే స్టోర్ బ్రాండ్ ఉత్పత్తులను కూడా ఒకసారి పరిశీలించవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి ఇతర బ్రాండ్లతో పోలిస్తే తక్కువ ధరలో మంచి నాణ్యతను అందించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కొనుగోలు చేసే ముందు ధరతో పాటు నాణ్యతను కూడా పరిశీలించడం అవసరం.  

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మధ్యతరగతి కుటుంబాలు

మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే షాపింగ్‌కు చిన్న పిల్లలను తీసుకెళితే వారు చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు, బొమ్మలు లేదా ఇతర వస్తువులు కొనాలని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ముందుగా అనుకున్న బడ్జెట్ దాటిపోవచ్చు. అందుకే అవసరమైతే మాత్రమే పిల్లలను వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిదని చాలా మంది సూచిస్తారు.  

DMart shopping5/5

తక్కువ బడ్జెట్ షాపింగ్

అలాగే ఆకలిగా ఉన్న సమయంలో షాపింగ్‌కు వెళ్లకుండా ఉంటే అవసరం లేని ఆహార పదార్థాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా తగ్గుతుంది. ప్రతి వస్తువు ధరను పోల్చి చూసి, నిజంగా అవసరమైన వాటినే ఎంచుకుంటే మంచి ఆదా చేయవచ్చు.సరైన ప్రణాళిక, ఖర్చుపై నియంత్రణ, అవసరాలకు అనుగుణంగా కొనుగోలు చేసే అలవాటు ఉంటే డీమార్ట్ వంటి రిటైల్ స్టోర్లలో షాపింగ్ చేయడం మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఖర్చును తగ్గించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ధరలు, ఆఫర్లు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారవచ్చు కాబట్టి కొనుగోలు చేసే సమయంలో వాటిని ఒకసారి తప్పకుండా పరిశీలించడం మంచిది.

TAGS:
Dmart
DMart Shopping
Rs 999 grocery shopping
monthly groceries
Budget Shopping
grocery savings
middle class families

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