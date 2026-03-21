Dmart Clearance Sale 2026: ఉగాది తరువాత డిమార్ట్ బీభత్సమైన ఆఫర్స్.. క్లియరెన్స్ సేల్లో వాటిపైన ఏకంగా 75% డిస్కౌంట్..!

Dmart Ugadi Clearance Sale 2026: ఉగాది పండగ ముగిసిన తరువాత షాపింగ్ ప్రియులకు మంచి గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్ డీమార్ట్ ఇప్పుడు భారీ క్లియరెన్స్ సేల్ ప్రారంభించింది. పండగ సమయంలో పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లు జరిగాయి. ఇప్పుడు మిగిలిన స్టాక్‌ను త్వరగా క్లియర్ చేయడానికి డీమార్ట్ ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లు కస్టమర్లను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఈ క్లియరెన్స్ సేల్‌లో ముఖ్యంగా పూజ సామాన్లు, క్యాండిల్స్, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ పై భారీ తగ్గింపులు ఉన్నాయి. కొన్ని వస్తువులపై ఏకంగా 75% వరకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. పండగకు సంబంధించిన వస్తువులు కావడంతో, ఇప్పుడు వీటిని తక్కువ ధరలో కొనుగోలు చేయడానికి ఇది మంచి అవకాశం.

ఇక చాక్లెట్ల విషయానికి వస్తే, వాటిపై కూడా మంచి తగ్గింపులు ఉన్నాయి. చాలా బ్రాండ్ల చాక్లెట్లపై 50% వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. పిల్లలకు, గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వడానికి ఇవి సరైన ఎంపిక అవుతాయి. దీంతో కస్టమర్లు ఎక్కువగా చాక్లెట్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

అదే విధంగా, రోజువారీ అవసరాలైన పప్పులు, ఉప్పులు వంటి గ్రోసరీ వస్తువులపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు కొనసాగుతున్నాయి. కొన్ని ఉత్పత్తులపై గణనీయమైన తగ్గింపులు ఉండడంతో, కుటుంబాలు ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. దీని వల్ల ఇంటి ఖర్చులు కొంతవరకు తగ్గుతాయి.  

డీమార్ట్ ఈ విధంగా పండగ తర్వాత కూడా కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి కొత్త ఆఫర్లను అందించడం విశేషం. తక్కువ ధరలకు ఎక్కువ వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఈ ఆఫర్లు చాలా ఉపయోగపడతాయి.  

అయితే, ఈ ఆఫర్లు ఎక్కువ కాలం ఉండకపోవచ్చు. స్టాక్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఈ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి త్వరగా సమీప డీమార్ట్ స్టోర్‌కు వెళ్లి ఈ ఆఫర్లను ఉపయోగించుకోవడం మంచిది.

ola Electric Navratri Mahotsav: నవరాత్రి మహోత్సవ్.. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లపై 30వేలు డిస్కౌంట్..!!