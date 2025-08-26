Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్ సామాన్యులకు దగ్గరయ్యింది. లులూ మాల్ భారత్ లో ఇప్పుడిప్పుడే శరవేగంగా తన స్టోర్లను విస్తరిస్తూ దూసుకుపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ సహా పలు నగరాల్లో లులూ తన స్టోర్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఆకట్టుకునే ఆఫర్లు, అద్బుతమైన డీల్స్ తో వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. యూఏఈలోని ప్రపంచ రిటైల్ దిగ్గజం లులూ గ్రూప్ నిర్వహిస్తున్న ఈ మాల్స్, హైపర్ మార్కెట్లు భారతీయ వినియోగదారుల మనస్సును గెలుచుకుంది. భారత్ లో సైతం తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్న లులూ మాల్స్ లక్షలాది మంది ఇష్టపడే గమ్యస్థానంగా మారుతోంది.
2013లో ప్రారంభించిన లలూ మాల్స్ దేశంలోని కొచ్చి, బెంగళూరు, లక్నో, హైదరాబాద్, తిరువనంతపురం వంటి నగరాల్లో విస్తరించింది. ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద మాల్స్ లో ఒకటి. ఇందులో వందలాది స్టోర్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. కిరాణా సామాగ్రి నుంచి హై ఎండ్ ఫ్యాషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్, గ్రుహోపకరణాలు సహా అనేక రకాల వస్తువులను అందిస్తున్నాయి.
హైపర్ మార్కెట్ మోడల్ లులూను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది. సూపర్ మార్కెట్ సౌలభ్యాన్ని డిపార్ట్ మెంట్ స్టోర్ వైవిధ్యాన్ని మిక్స్ చేస్తూ..20వేల కంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తులను అందుబాటులో ఉంచుతుంది. తాజా పండ్ల నుంచి ఫర్నిచర్ వరకు ఒకే చోట కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కస్టమర్లకు సమయం ఆదా అవ్వడంతో శ్రమ కూడా తగ్గుతుంది.
ఇక లులూ మాల్ లో బియ్యం, నూనెలు, స్నాక్స్ వంటి గ్రాసరీ పై 99 ఆఫర్లు అందిస్తుంది. బై వన్ గెట్ వన్ ప్రమోషన్స్ డీల్స్ కూడా అందిస్తుంది. దీపావళి, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, ఓనం పండగల సందర్భంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తులు, గ్రుహోపకరణాలపై 70శాతం వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది.
ఈ ఈవెంట్లు మొబైల్స్, ల్యాప్ టాప్స్ నుంచి కిచెన్ వేర్ వరకు ఎంపిక చేసిన వస్తువులపై 90శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ను అందిస్తాయి. లులూ హ్యాపీనెస్ ప్రోగ్రామ్ ప్రతి కొనుగోలుపై పాయింట్లు, ఇన్ స్టంట్ డిస్కౌంట్లు, స్పెషల్ మెంబర్స్ ధరలతో కస్టమర్లకు గిఫ్టులను అందిస్తుంది.
లులూకు సంబంధించి లులూ ఆన్ లైన్ ఇండియా యాప్ వెబ్ సైట్ ద్వారా అన్ని రకాల వస్తువులను మనం కొనుగోలు చేయవచ్చు. కొనుగోలు దారులు తాజా ఉత్పత్తుల నుంచి గాడ్జెట్స్ వరకు వేలాది ఉత్పత్తులను బ్రౌజ్ చేయవచ్చు. వస్తువు ఏదైనా ఆర్డర్ చేసిన మొదటి రోజే ఫ్రీగా డెలివరీ చేస్తారు. ఈ యాప్ ప్రత్యేకమైన ఆన్ లైన్ డీల్స్, కూపన్స్ , ప్రమోషన్లపై రియల్ టైమ్ అప్ డేట్స్ ను కలిగి ఉంది.
వినియోగదారుల డబ్బులు ఆదా చేసుకోవడంలో ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. మాన్సూన్ షాపింగ్ మేళా సందర్భంగా యాప్ ద్వారా కిరాణా కొనుగోళ్లపై 65శాతం వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. కాగా డిమార్ట్ లోనే ధరలు తక్కువగా ఉంటాయని చాలా మంది అందులోనే కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే డిమాండ్ ధరల్లోనే డిమార్ట్ లో వచ్చే వస్తువుల కంటే ఎక్కువ వస్తువులు లులూ మాల్ లో లభిస్తున్నాయి. దీంతో కస్టమర్లకు లులూ మాల్ లో షాపింగ్ చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు.