English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DMart vs Reliance Retail: తక్కువ ధరకే వస్తువులు కొనాలంటే డీమార్ట్, రిలయన్స్ రిటైల్‌లో ఏది బెస్ట్?

DMart vs Reliance Retail: రోజువారీ జీవితంలో మనకు కావలసిన కిరాణా సరుకులు, గృహోపకరణాలు, దుస్తులు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు చాలా వస్తువులు సూపర్ మార్కెట్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. మార్కెట్లో ప్రధానంగా రెండు పెద్ద బ్రాండ్లు ఎక్కువగా చర్చలో ఉంటాయి.  డీమార్ట్,  రిలయన్స్ రిటైల్. ఇవి రెండూ దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. అయితే, తక్కువ ధరలో వస్తువులు ఎక్కడ దొరుకుతాయి? ఏదిలో షాపింగ్ చేయడం లాభదాయకం? ఇప్పుడు చూద్దాం.
1 /8

డీమార్ట్ ప్రత్యేకతలు:  డీమార్ట్ పేరు వినగానే చాలామందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది తక్కువ ధరలు. ఈ సూపర్ మార్కెట్‌లో కిరాణా సరుకులు, కాస్మెటిక్స్, గృహోపకరణాలు, బేబీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ మార్కెట్ ధర కంటే కొంచెం తక్కువగా దొరుకుతాయి. 

2 /8

డిస్కౌంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి: రోజువారీ అవసరాలకు సంబంధించిన వస్తువులపై ఎక్కువ ఆఫర్లు ఇస్తారు. ప్యాకేజింగ్ సింపుల్‌గా ఉంటుంది, కానీ ధర కస్టమర్‌కి అందుబాటులో ఉంటుంది.  ఎక్కువగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు డీమార్ట్‌ను ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఉదాహరణకు, రైస్, ఆయిల్, డిటర్జెంట్స్, స్నాక్స్ వంటి వస్తువులు బయట దుకాణాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి.

3 /8

రిలయన్స్ రిటైల్  దేశంలో విస్తృతంగా ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం కిరాణా సరుకులు మాత్రమే కాకుండా, ఫ్యాషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, లైఫ్‌స్టైల్ ప్రొడక్ట్స్ వరకు అందిస్తాయి. తరచూ బై వన్ గెట్ వన్ 1 ఫ్రీ లేదా భారీ ఫెస్టివల్ ఆఫర్లు ఇస్తారు. ఒకే చోట అన్ని రకాల వస్తువులు దొరుకుతాయి. పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్‌లో లగ్జరీ షాపింగ్ అనుభవం ఉంటుంది.

4 /8

ఆన్‌లైన్ & ఆఫ్‌లైన్ రెండింటిలో సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, రిలయన్స్ రిటైల్‌లో వస్తువుల ధరలు కొన్నిసార్లు మార్కెట్ ధరలతో సమానంగా లేదా కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. కానీ బల్క్ ఆఫర్లు లేదా ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు.  

5 /8

డైలీ యూజ్ ప్రొడక్ట్స్ (బియ్యం, పప్పులు, ఆయిల్, కాస్మెటిక్స్, డిటర్జెంట్స్) వంటివి డీమార్ట్‌లో తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి.రోజువారీ షాపింగ్ చేయాలనుకునేవారికి డీమార్ట్ బెస్ట్ అని చెప్పవచ్చు. 

6 /8

ఫ్యాషన్ & లైఫ్‌స్టైల్ ప్రొడక్ట్స్ (డ్రెస్‌లు, షూస్, యాక్సెసరీస్)వంటివి రిలయన్స్ రిటైల్‌లో ఎక్కువ ఆఫర్లు ఉంటాయి. ఫెస్టివల్ సీజన్ ఆఫర్ల విషయానికి వస్తే  రిలయన్స్ రిటైల్‌లో భారీ డిస్కౌంట్లు వస్తాయి.

7 /8

తక్కువ ధరలో రోజువారీ అవసరాలు కొనాలంటే డీమార్ట్ మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు. ఫ్యాషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా పెద్ద ఆఫర్లు కావాలనుకునే వారికి రిలయన్స్ రిటైల్ సరైన ఎంపిక చెప్పుకోవచ్చు..

8 /8

కాబట్టి మీ అవసరాన్ని బట్టి స్టోర్‌ను ఎంచుకోవడం మంచిది. ఒకవేళ డైలీ యూజ్ వస్తువుల కోసం రెగ్యులర్ షాపింగ్ చేస్తుంటే డీమార్ట్ మొదటి ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. కానీ పండుగ సీజన్‌లో ఫ్యామిలీ షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే రిలయన్స్ రిటైల్‌లో ఆఫర్లు ఎక్కువగా దొరుకుతాయని చెప్పవచ్చు.  

Dmart RelianceRetail GroceryShopping CheapShopping SupermarketsIndia PriceComparison DailyNeeds RelianceSmart DmartOffers BudgetShopping DMart vs Reliance Retail Business News telugu news

Next Gallery

Jr NTR Video: ఆ హీరోతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లిప్ కిస్..వీడియో వైరల్.. ఇదేం పైత్యం రా బాబు..!