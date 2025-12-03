Fridge Magnets: ఫ్రిజ్‌ మ్యాగ్నెట్స్‌ వాడితే కరెంటు బిల్లు పెరుగుతుందా?

Fridge Magnet Facts: చాలామంది ఇళ్లలో ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అది ఇళ్లలో కూడా ఫ్రిడ్జ్ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఏదైనా టూరిస్ట్ ప్రాంతాలకు వెళ్లినా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ కొనుగోలు చేసి ఫ్రిజ్ కి పెట్టడం అలవాటుగా మారిపోయింది. అయితే ఇలా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ వాడటం వల్ల కరెంటు బిల్లు ఎక్కువగా పెరుగుతుందా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ వాడటం వల్ల కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువగా పెరుగుతుందని చాలామందిలో అపోహ వచ్చింది. విద్యుదాయస్కాంతం వినియోగించడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. తద్వారా బిల్లు కూడా పెరుగుతుందేమో అని అపోహ పడుతున్నారు. అయితే ఫ్రిజ్ మాగ్నెట్ ఉపయోగించడం వల్ల కరెంటు బిల్లు పెరుగుతుందా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు
ఈ మధ్య కాలంలో ఫ్రిజ్ మాగ్నెట్ ఉపయోగించే ధోరణి ఎక్కువైంది. ఏ టూరిస్ట్ ప్రాంతాలకు వెళ్లిన అక్కడ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తెచ్చి మాగ్నెట్ పెడతాం. విద్యు త్ అయస్కాంతం వల్ల కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువ అవకాశం ఉందని అనుకున్నారు. కానీ నిపుణులు దాన్ని కొట్టి పారేస్తున్నారు.
ఈ మాగ్నెట్స్ ఉపయోగించటం వల్ల కరెంట్ బిల్లుకు ఏ సంబంధం లేదని ..ఎందుకంటే ఈ ఫ్రిడ్జ్ మాగ్నెట్లో అయస్కాంత క్షేత్రం చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. శితలీకరణ వ్యవస్థ పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు. తద్వారా బిల్లు పెరిగే అవకాశం కూడా లేదని చెప్తున్నారు.
కేవలం పాతకాలం నాటి ఫ్రిడ్జులు వాడకం వల్ల మాత్రమే కరెంట్ బిల్లు పెరుగుతుంది. కానీ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. విద్యుత్ బిల్లు పెరిగే అవకాశం లేదు. పాత మోడల్ ఫ్రిడ్జ్ తో ఫ్రీజర్ లో ఎక్కువగా మంచి గడ్డ కట్టడం వల్ల కూడా కరెంట్ బిల్లు పెరుగుతుంది.
అంతేకాదు తరచూ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తెరిచి ఉంచడం వల్ల కూడా కరెంటు బిల్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే చల్లని గాలి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. దీంతో పాటు ఫ్రిడ్జ్ ను అవసరం లేనప్పుడు ఆఫ్ చేసి పెడతారు. మళ్ళీ ఆన్ చేసినప్పుడు మోటర్ పై భారం పెరిగి కరెంట్ బిల్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.