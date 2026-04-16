TTD Emergency Notice: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతూ వస్తోంది. 18 కంపార్ట్మెంట్లలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు వేసి ఉన్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే 77 వేల మందికి పైగా శ్రీవారి భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. సర్వదర్శనం SSD టోకెన్లు లేని భక్తులకు 8 గంటల సమయం పడుతుంది. అయితే తిరుమలలో దర్శనాలు గదులు ఇప్పిస్తామని మోసం చేసే వారిపై తిరుమల కొరడా ఝుళిపిస్తోంది. అటువంటి వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే తమకు కాల్ చేయాలని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
శ్రీవారి భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం జీవితంలో ఒక సారైనా చూసి తరించాలని కోరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి శ్రీవారి భక్తులు తిరుమలకు చేరుకుంటారు. అయితే నిత్యం రద్దీగా ఉండే తిరుమలలో మోసాలు కూడా జరుగుతున్నాయి.
ప్రధానంగా భక్తులకు దర్శనాలు కల్పిస్తాము.. గదులు తీసి ఇస్తామని వారిని మోసగిస్తున్నారు. అలాంటి వారిపై తిరుమల కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కూడా కొంతమంది భక్తులు నమ్మబలికి మోసగించి డబ్బులు దండుకుంటున్నారు. అలాంటి వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
అలా భక్తుల్ని మోసం చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి పూనుకుంది. టీటీడీ విజిలెన్స్ వారి సహకారంతో పోలీసుల సమన్వయంతో శ్రావణ్ కళ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం ఐడితో భక్తులను మోసగించిన చిత్తూరు జిల్లా పెనుమూరుకు చెందిన పవన్ కుమార్ అలియాస్ నాగరాజు, చెన్నకేశవులను పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు.
అదేవిధంగా సోషల్ మీడియాలో కూడా భక్తులను మోసగిస్తున్న ఉదంతాలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రత్యేక దర్శనం కల్పిస్తాము, గదులు ఇప్పిస్తామంటూ భక్తులను మోసగిస్తున్నారు. టీటీడీ అధికారిక మాధ్యమాల ద్వారానే దర్శనాలు గదులు బుక్ చేసుకోవాలని భక్తులను టీటీడీ కోరింది.
అంతేకాదు ఎవరైనా ఇలా తమను మోసగించడానికి వస్తే నమ్మకూడదు. అలాంటి వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే టీటీడీ విజిలెన్స్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ 9866898630 నెంబర్ కు ఫిర్యాదు చేయాలని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.