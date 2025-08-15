Janmashtami 2025: కృష్ణాష్టమి రోజున ధనప్రాప్తి కోసం తులసితో ఈ పరిహారాలు చేయండి.. లక్ష్మి కటాక్షం మీ దరిచేరుతుంది

Sri Krishna Janmashtami 2025: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగను శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ పక్ష అష్టమి రోజున దేశమంతా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున శ్రీ కృష్ణుడిని పూజించడం ప్రత్యేకం. పురాణాల ప్రకారం తులసి శ్రీ కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టమైనది. అందుకే దేవుడికి నైవేద్యం సమర్పించేటప్పుడు తులసి ఆకులు లేకపోతే అది పూర్తి కాదని నమ్ముతారు. జన్మాష్టమి రోజున తులసి ఆకులను ఉపయోగించి ప్రత్యేక పూజలు చేయడం వల్ల ఇంట్లో సంతోషం, సమృద్ధి, సానుకూల శక్తి నిండి ఉంటాయని నమ్మకం.
శ్రీ మహావిష్ణువు లోక కల్యాణం కోసం దశావతారాలు ఎత్తాడు. వీటిలో ఎనిమిదో అవతారం శ్రీ కృష్ణుడు. ద్వాపర యుగంలో శ్రీ కృష్ణుడు జన్మించి ధర్మాన్ని నడిపించాడు. అందుకే ఆయన జన్మాష్టమిని ఘనంగా జరుపుకుంటాం. 2025లో ఆగస్టు 16న ఈ పండుగ వస్తుంది. ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు ప్రత్యేక ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. శ్రీ కృష్ణుడి ఆలయాన్ని సందర్శించి పూజలు చేస్తే ఆయన ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
జన్మాష్టమి పండుగను శ్రీ కృష్ణుడి జన్మదినంగా శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ పక్ష అష్టమి రోజున జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున దేశమంతా భక్తులు ఆనందంతో కృష్ణుడిని పూజిస్తారు. హిందూ సంప్రదాయంలో తులసి శ్రీ కృష్ణుడికి ఎంతో ఇష్టమైనది. తులసి ఆకులు కృష్ణుడి పూజలో ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంటాయి. తులసిని లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా కూడా భావిస్తారు. జన్మాష్టమి రోజున తులసితో కొన్ని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తే శ్రీ కృష్ణుడి మరియు లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు పొందవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో సంతోషం, సమృద్ధి నెలకొంటాయి. కష్టాలు తొలగిపోతాయి.
జన్మాష్టమి రోజున శ్రీ కృష్ణుడిని పూజించే సమయంలో తులసి మొక్క ముందు ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించడం శుభప్రదం. దీపం వెలిగిస్తూ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని చదవడం వల్ల కృష్ణుడు సంతోషిస్తాడని, ఇంట్లో సంపద, సమృద్ధి పెరుగుతాయని నమ్ముతారు.
ఈ రోజున కృష్ణుడి విగ్రహానికి తులసి మాల సమర్పించడం లేదా అతని పాదాల వద్ద ఉంచడం ఆనందం, శాంతిని తెస్తుంది. నైవేద్యం సమర్పించేటప్పుడు తులసి ఆకులు జోడించడం తప్పనిసరి.. లేకపోతే అది అసంపూర్ణంగా భావిస్తారు. తులసి ఆకులతో నైవేద్యం సమర్పిస్తే కృష్ణుడు భక్తుల ప్రార్థనలను త్వరగా ఆలకిస్తాడు.
ఇంట్లో తులసి మొక్క లేకపోతే జన్మాష్టమి రోజున కొత్త మొక్కను తెచ్చి ఇంటి ఆవరణలో లేదా ఈశాన్య దిశలో నాటడం మంచిది. దీన్ని నిత్యం పూజిస్తే లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. అలాగే పూజ సమయంలో తులసి మొక్క దగ్గర శంఖం ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులు తొలగి, సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది.