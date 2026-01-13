English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sankranti Rituals 2026: అదృష్టం కలిసి రావాలంటే సంక్రాంతి రోజు ఈ 5 పనులు తప్పకుండా చేయండి..!

Sankranti Rituals 2026: అదృష్టం కలిసి రావాలంటే సంక్రాంతి రోజు ఈ 5 పనులు తప్పకుండా చేయండి..!

Makara Sankranti 2026: సంక్రాంతి అనేది తెలుగు ప్రజల జీవితాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ. ప్రకృతితో కలిసి జీవించడం, శ్రమకు ఫలితంగా వచ్చిన పంటకు కృతజ్ఞత చెప్పడం ఈ పండుగ యొక్క అసలు ఉద్దేశ్యం. భోగి, మకర సంక్రాంతి, కనుమ అంటూ మూడు రోజుల పాటు ఈ పండుగను ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకుంటాం. ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, కొత్త బట్టలు, పల్లె వాతావరణం ఈ పండుగ శోభను మరింత పెంచుతాయి.
1 /6

ఈ మకర సంక్రాంతి రోజు కొన్ని పనులు శ్రద్ధగా చేస్తే అదృష్టం, ఆయురారోగ్యాలు, భోగభాగ్యాలు కలుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

2 /6

సంక్రాంతి రోజు తెల్లవారుజామున 2 గంటల నుంచి 4 గంటల మధ్య లేచి తలస్నానం చేయడం చాలా శుభం. శుభ్రమైన మనసుతో దేవుణ్ణి స్మరించుకోవాలి. ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేసి, పసుపు నీళ్లు చల్లి ఇంటిని పవిత్రంగా ఉంచాలి.

3 /6

ఈ రోజు పితృ దేవతలకు చాలా ప్రత్యేకమైనది. తల్లి వంశం, తండ్రి వంశం పెద్దలను తలుచుకొని తర్పణం, పిండ ప్రదానం చేయాలి. వీలైతే బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేయడం చాలా మంచి ఫలితం ఇస్తుంది.

4 /6

ధనుర్మాసం ఈ రోజుతో పూర్తవుతుంది. కాబట్టి శ్రీ మహావిష్ణువును, శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని భక్తితో పూజించాలి. బూరెలు, పులిహోర, గారెలు వంటి నైవేద్యాలు సమర్పిస్తే ధనలాభం కలుగుతుందని నమ్మకం.  

5 /6

సంక్రాంతి రోజు వస్త్రదానం, ఫలదానం చేయడం చాలా శుభప్రదం. హరిదాసులు, గంగిరెద్దుల వారికి దానం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది. గురువులకు స్వయంపాకం పెట్టడం కూడా మంచిది.

6 /6

ఈ రోజు మద్యం, మాంసాహారం పూర్తిగా నిషేధించాలి. ఏకభుక్తం అంటే ఒకే పూట భోజనం చేయాలి. బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ, నేలపై పడుకోవడం పితృ దేవతల అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఉత్తమం. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో వచ్చే ఈ మకర సంక్రాంతి రోజున సంప్రదాయాలు పాటిస్తూ భక్తితో జీవిస్తే, సర్వదేవతల అనుగ్రహంతో మీ జీవితంలో శుభాలు తప్పక కలుగుతాయి.

Makara Sankranti 2026 Sankranti Rituals 2026 Sankranti Pooja Vidhi Sankranti Day Do’s And Don’ts Sankranti Lucky Rituals Sankranti For Wealth And Luck

Next Gallery

Shattila Ekadashi 2026: భోగి పండగ రోజు షట్ తిల ఏకాదశి.. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?