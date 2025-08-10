Human Bad Habbits: మీలో ఈ చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయా..వెంటనే మార్చుకోకపోతే అంతే సంగతులు..

Human Bad Habbits: మనలో చాలా మందికి కొన్ని దురలవాట్లు ఉంటాయి. ఇవి మనల్నేం చేస్తాయని లైట్ తీసుకుంటాము. నేను గట్టిగా రాయిలా ఉన్నానని భావిస్తుంటారు. మనలో ఉన్న కొన్ని దుర్గణాలు మన ఆయువును తీస్తున్నాయని పలు శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇంతకీ అవేంటే చూద్దాం..
నిద్రలేమి - మానసిక ఒత్తిడి (Sleep Deprivation - Chronic Stress) : మనలో చాలా మంది నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటారు. తగినంత రాత్రి పూట నిద్ర లేకపోవడం మూలాన ఇది హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది. దీని వల్ల ఒత్తిడి పెరిగి, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. ఒత్తిడివల్ల కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. దీని వల్ల అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, ఆందోళన వంటి మానసిక సమస్యలకు దారితీస్తాయి. ప్రస్తుతం మెజారిటీ యువత కంప్యూటర్ పై వర్క్ చేస్తున్నారు. తప్పుగా కూర్చోవడం, నిలబడడం వలన వెన్ను, మెడ నొప్పులు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. దీర్ఘకాలికంగా ఆస్టియోపోరోసిస్కు దారి తీసే అవకాశాలున్నాయి.
ధూమపానం మరియు మద్యపానం (Smoking & Alcohol) : సిగరెట్లో నికోటిన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఊపిరితిత్తుల పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది. గుండె సంబంధిత రోగాలను కలిగిస్తాయి. మద్యం కాలేయాన్ని, మెదడును నెమ్మదిగా నాశనం చేస్తుంది. ధూమపానం వాళ్లు నిరంతరం ప్రాణాయామంతో ఈ ముప్పు నుంచి బయటపడవచ్చు.
కదలకపోవడం (Physical Inactivity) : ఎక్కువసేపు కూర్చునే పని చేసేవాళ్లు.. ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి లేవకపోవడం మూలానా.. అనేక వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. వ్యాయామానికి దూరంగా ఉండడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మందగిస్తుంది. దీని ప్రభావంగా గుండెజబ్బులు, షుగర్, ఉండాల్సిన బరువు కంటే ఎక్కువ బరువు వంటి సమస్యలు తలెత్తె అవకాశాలున్నాయి. నిరాశ, ఒంటరితనం, ఆందోళన వంటివి శారీరక ఆరోగ్యంపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత లేకపోతే శరీరం సరిగ్గా పనిచేయదు. మొబైల్, ల్యాప్టాప్, టీవీల ముందు గంటల తరబడి గడపడం వల్ల కంటి వల్ల ఆరోగ్యం, నిద్ర లేమి వంటి మానసిక ఆందోళనలు చివరకు మన ఆరోగ్యం పై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తాయి.
అధిక చక్కెర సేవనం (Excess Sugar) : చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకుంటే మధుమేహం, ఊబకాయం, గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశాల ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇది ‘సైలెంట్ కిల్లర్’ అని చెప్పాలి. అనిపించుకుంటోంది. ఇతరులతో పోల్చుకునే ఆలోచన, ‘ఫేక్ లైఫ్’ భావన వల్ల అసూయ, మానసిక నిస్పృహ పెరుగుతుంది. వాటికి దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.
జంక్ ఫుడ్ అధికంగా తినడం (Unhealthy Eating Habits) : బర్గర్లు, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, సాఫ్ట్ డ్రింకులు వంటి వాటిలో ఉన్న అధిక కొవ్వులు, సోడియం, ప్రిజర్వేటివ్లు ఊబకాయానికి దారితీస్తాయి. సాధ్యమైనంత వరకు వీటికి దూరంగా ఉండాలి. ఎపుడో కానీ తింటే ఏమి కాదు. నిరంతరం అదేపనిగా తింటే అది మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. నీరు తక్కువగా తాగడం వల్ల తలనొప్పి, అలసట, కిడ్నీ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. నీరు శరీరానికి ప్రాణం లాంటిది.
ఉదయం అల్పాహారం మానేయడం (Skipping Breakfast) : చాలా మంది ఉదయం టిఫిక్ చేయకుండా ఏకంగా భోజనం వంటివి చేస్తుంటారు. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైనదని చెబుతున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఉదయం కొంతైనా అల్పాహారం తీసుకుంటే అది జీర్ణక్రియను మందగించకుండా చేస్తుంది. రోజంతా అలసట, శక్తిలేమి ఎదురవుతుంది.
చెడు స్నేహాలు (Toxic Friendships) : నమ్మకంగా అనిపించిన వారు చెడు అలవాట్లకు ప్రేరేపిస్తే, అది జీవితాన్ని నశింపజేస్తుంది. వీడో పప్పుగాడు.. వీటికి తాగను కూడా తాగడు అంటూ గేళి చేసే వాళ్లను అసలు పట్టించుకోవద్దు. మరోవైపు విటమిన్-డి లోపం రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గిస్తుంది. రోజులో కనీసం 15 నిమిషాలు వెలుతురు, గాలి మన శరీరానికి తగినంత ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ చెడు అలవాట్లు ఒక్కరోజులో పెద్ద సమస్యలుగా మారవు. కానీ రోజురోజుకీ వీటిని అలవాటుగా మలచుకుంటే అవే మన ఆరోగ్యాన్ని నెమ్మదిగా చంపేస్తాయి. కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉండటం మూలానా మన జీవన స్థితి గతుల్లో పెను మంచి మార్పులు మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచగలుగుతుంది.