Rashmika Mandanna Best Friend: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రష్మికకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆ హీరోయినే.. మీరు అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!

Rashmika Mandanna: ప్రస్తుతం పాల్ ఇండియా లెవెల్ లో దూసుకుపోతున్న హీరోయిన్.. రష్మిక మందన్న . వరుస విజయాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ హీరోయిన్, సినిమాలతో పాటు తన వ్యక్తిగత విషయాల వల్ల కూడా ఎప్పటికప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ మధ్య ఈ హీరోయిన్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా మరో హీరోయిన్ ఎవరు అన్న విషయం బయటపడి అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..
గత రెండు సంవత్సరాల్లో రష్మిక నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ లాభాలు సాధించాయి. మొత్తంగా చూస్తే ఆమె సినిమాల ద్వారా మూడు వేల కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు వచ్చాయని చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ స్థాయిలో సక్సెస్ అందుకున్న ఈ హీరోయిన్కు.. అభిమానులు కోట్ల సంఖ్యలో ఉన్నారు.
కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన రష్మిక, తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లోకి వచ్చి స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది. ముఖ్యంగా పుష్ప సినిమాలో చేసిన పాత్ర ఆమె కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఆ సినిమా తర్వాత రష్మికకు అవకాశాలు మరింత పెరిగాయి. ఆ తర్వాత సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వచ్చిన యానిమల్ సినిమా కూడా మరో పెద్ద విజయం అయింది. ప్రస్తుతం ఆమె వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ఇటీవల విడుదలైన గర్ల్ఫ్రెండ్ సినిమా కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన పొందింది.
ఇలా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో దూసుకుపోతున్న రష్మిక.. పర్సనల్ లైఫ్ విషయంలో కూడా తరచూ వార్తల్లోకి వస్తుంటుంది. ఇటీవల ఆమె త్వరలోనే విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకోబోతోందన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వార్తలు నిజమా కాదా అన్నది పక్కన పెడితే..రష్మిక గురించి మరో ఆసక్తికర విషయం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
అదేంటంటే రష్మికకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అన్న విషయం. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రష్మికకు యాంకర్ ఆమె బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కి సంబంధించిన ఒక వీడియో వెయ్యగా.. అది చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. రష్మిక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మరెవరో కాదు హీరోయిన్ వర్ష బొల్లమ్మ. చిన్న చిన్న సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన వర్ష..తాజాగా కానిస్టేబుల్ కనకం ఓటీటీ సిరీస్లో కూడా నటించి మెప్పించింది.
వర్ష బొల్లమ్మ మాట్లాడుతూ రష్మిక చాలా సింపుల్గా ఉంటుందని, తన లైఫ్ స్టైల్ చూసి ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపోతానని చెప్పింది. ఇక ఆమె చెప్పిన మాటలకు అక్కడ కూర్చున్న రష్మిక చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. స్టార్ హీరోయిన్ అయినా కూడా రష్మిక చాలా సాధారణంగా జీవిస్తుందని తెలిపింది. వీరిద్దరూ మంచి స్నేహితులు అని తెలిసి అభిమానులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.