Pawan Kalyan Power Star Title: పవన్ కళ్యాణ్ అనేది ఓ పేరు కాదు.. అభిమానులకు తారక మంత్రం. అంతేకాదు చిరంజీవి తమ్ముడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అన్నను మించిన తమ్ముడిగా సత్తా చాటారు. ఇక చిరంజీవిని అభిమానులు మెగాస్టార్గా పిలిస్తే.. పవన్ కళ్యాణ్కు పవర్ స్టార్ అని పిలవడం మొదలు పెట్టారు. ఇక పవన్కు ఈ బిరుదు ఎరవిచ్చారు..? ఏ మూవీ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ పేరు ముందు ఆ బిరుదు చేరింది.
Power Star Title Story: సెప్టెంబర్ 2 పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వచ్చిందంటే చాలు పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ కు పెద్ద పండగే అని చెప్పాలి. 2024 వరకు ఈయన ఓ మాములు హీరో. జనసేన పార్టీ అధినేత. 2024 ఎన్నికల్లో జనసేన అధినేతగానే కాకుండా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం అయ్యారు. పవన్ కళ్యాణ్.. అన్నయ్య చిరంజీవి రూట్లనే హీరోగా సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టారు. అంతేకాదు చిరు ప్రజా రాజ్యం పార్టీ పెట్టి రాజకీయాల్లో ప్రవేశిస్తే.. పవన్ కళ్యాణ్.. జనసేన పార్టీతో గ్రాండ్ గా పొలిటికల్ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారనే చెప్పాలి. అన్న లాగా కాడి ఒదిలేయకుండా.. పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేసి ఏపీలో బలీమైన శక్తిగా ఎదిగారు.
అయితే.. పవన్ కళ్యాణ్ అన్యయ్యకు చిరంజీవికి మెగాస్టార్ అనే బిరుదు ఉంది. అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ కు పవర్ స్టార్ అనే బిరుదు ఆయన పేరు ముందు వచ్చి చేరింది. అప్పట్లో 2024 ఎన్నికల్లో ఏపీలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా.. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రధాన మంత్రి కావడం వెనక పవన్ కళ్యాణ్ కీ రోల్ పోషించి అసలు సిసలు పవర్ స్టార్ గా నిలిచారు. అయితే సినిమాల్లోకి రాకముందు పవన్ కళ్యాణ్ పేరు ‘కళ్యాణ్ కుమార్’.అంతేకాదు అంజనా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించే చిత్రాలకు సహ నిర్మాత వ్యవహరించారు. .
పవన్ కళ్యాణ్ 1996లో ఇవివి సత్యనారాయణ డైరెక్షన్లో గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ లో అల్లు అరవింద్ తెరకెక్కించిన ‘అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి’ చిత్రంతో హీరోగా పరిచయం అయ్యారు. సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పేరు ‘కళ్యాణ్’ గానే ఉంటుంది. ఆ చిత్రం యావరేజ్గా నడించింది. కొణిదెల కుటుంబం మొత్తం రామ భక్త హనుమాన్ స్వామి భక్తులు. అన్యయ్య ఆంజనేయ స్వామి పేరు కలిసొచ్చేలా చిరంజీవి గా పేరు మార్చుకొని మెగాస్టార్ అయ్యారు. అదే రూట్లో కళ్యాణ్ బాబు.. అంజనా పుత్రుడి పేరు కలిసొచ్చేలా కళ్యాణ్ పేరు ముందు ‘పవన్’ చేర్చుకొని పవన్ కళ్యాణ్ అయ్యారు.
అంతేకాదు ముత్యాల సుబ్బయ్య డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన రెండో మూవీ‘గోకులంలో సీత’ సినిమా నుంచి సినిమా టైటిల్స్ లో పవన్ కళ్యాణ్ అని వేయడం మొదలైంది. ఈ సినిమా తమిళంలో తెరకెక్కిన ‘గోకులంలో సీతై’ చిత్రానికి రీమేక్. ఈ సినిమాకు పోసాని కృష్ణ మురళి మాటలు అందించారు. ‘గోకులంలో సీత’ సక్సెస్ మీట్లో పోసాని కృష్ణమురళి మాట్లాడుతూ.. పవన్ కళ్యాణ్ ను పవన్ స్టార్ అని పిలిస్తూ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత పలు పత్రికలు పవన్ కళ్యాణ్ పేరు ముందు పవర్ స్టార్ పేరుతో స్టోరీలు రాయడం విశేషం.
ఇక ‘గోకులంలో సీత’ తర్వాత సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన మూడో చిత్రం ‘సుస్వాగతం’ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ పేరు ముందు పవర్ స్టార్ బిరుదు తెరపై తొలిసారి కనిపించింది. అప్పటి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని శాసిస్తున్నారు.