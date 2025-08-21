Chiranjeevi as Yama: చిరంజీవి యమ ధర్మరాజుగా నటించిన ఈ సినిమా తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

Chiranjeevi as Yama Dharma Raju: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎన్నో విలక్షణ పాత్రలు చేసారు. అందులో యమ ధర్మరాజు పాత్రలో చిరంజీవి నటించారు. ఏంటి చిరు ఏంటి యముడి పాత్రలో కనిపించడం ఏంటి అనుకున్నారా. అవును ఓ సినిమాలోని అంతర్నాటకంలో చిరు ఈ పాత్రను పోషించడం విశేషం.
Chiranjeevi as Yama Dharma Raju: చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎక్కువగా చేసింది సాంఘిక పాత్రలే అని చెప్పాలి. పౌరాణిక పాత్ర చేసిన ఏకైక సినిమా ‘శ్రీమంజునాథ’. అంత కంటే ముందు ఓ సినిమాలో చిరంజీవి రెండు మూడు సినిమాల్లో పౌరాణిక పాత్రల్లో కనిపించారు.
చిరంజీవి తన కెరీర్ లో తొలిసారి ‘శ్రీ మంజునాథ’ చిత్రంలో మహా శివుడి పాత్రలో నటించారు. అంతకు ముందు ‘పార్వతీ పరమేశ్వరులు’ ‘ఆపద్భాందవుడు’ చిత్రంలో శివుడి పాత్రలో మెప్పించారు.
అటు చిరంజీవి మహా భారతం, రామాయణంలో ఏ పాత్రలు పోషించలేకపోయారు. కానీ ‘స్టేట్ రౌడీ’ సినిమాలో ఓ సన్నివేశంలో భాగంగా ‘గయోపాఖ్యానం’ సన్నివేశం ఉంటుంది. ఇందులో చిరు.. అర్జునుడి వేషం వేస్తే.. నూతన్ ప్రసాద్ శ్రీకృష్ణుడుగా కనిపిస్తే.. రావుగోపాల రావు గయుడు పాత్రలో నటించారు. ఆ తర్వాత సుబ్బిరామిరెడ్డి చిరుతో ‘వీరార్జున’ సినిమా చేద్దామనుకున్నారు. కానీ వర్కౌట్ కాలేదు.
ఇక చిరంజీవి మరో పౌరాణిక పాత్ర వేసిన సినిమా ‘ఖైదీ’. ఈ సినిమాలో వేదం నాదం పాటలో చిరంజీవి విశ్వామిత్రుడి పాత్రలో కనిపిస్తే.. మాధవి మేనక పాత్రలో ఇమిడి పోయింది.
అటు చిరంజీవి ‘చట్టంతో పోరాటం’లో ఓ సీన్ లో భాగంగా చిరంజీవి యమధర్మరాజు పాత్రలో కనిపించారు.అందులో మాధవి సతీ సావిత్రి పాత్రలో కనిపించింది. దేవీవర ప్రసాద్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి కే.బాపయ్య దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.
ఇక చిరంజీవి ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లుకు రవిరాజా పినిశెట్టి దర్శకత్వంలో ‘యముడికి మొగుడు’ చిత్రంలో సత్యనారాయణ యమ ధర్మరాజు పాత్రలో నటిస్తే.. ఆయన్ని ఆట పట్టించే పాత్రలో చిరు నటించడం విశేషం.