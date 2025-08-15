English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Life: అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము ఎన్నేళ్లు జీవిస్తుందో తెలుసా..!


Snake Life:  ప్రపంచంలో అత్యంత డేంజరస్ పాముల్లో నాగు పాము ఒకటి. ఇంగ్లీష్ లో నాగుపామును  కింగ్ కోబ్రాగా పిలుస్తారు. మన పురాణాల్లో శివుడి మెడలో వాసుకి. మహా విష్ణువు ఆది శేషువు ఇదే. వరల్డ్ లో అత్యంత విషపూరితమైన ఈ పాము ఎన్నేళ్లు జీవిస్తుందో తెలుసుకుందా.. 
సాధారణంగా మనకు పాములంటే తెలియని భయం. వాటిని చూస్తూనే పరుగులు తీస్తాము. అందులో ఏవో కొన్ని మాత్రమే విషపూరితమైనవి. కింగ్ కోబ్రా వంటివి మనల్ని చుట్టేసి ఊపరి ఆడకుండా చంపేస్తుంటాయి. 

ఇవి ఎక్కువగా దట్టమైన అడవుల్లో ఉంటాయి. అది ముఖ్యంగా నీళ్లతో కూడిన అడవుల్లో ఇవి ఎక్కువగా సంచరిస్తూ ఉంటాయి. మనుషులు లేదా ఇతర జంతువులు కనిపిస్తే.. వాటిని చుట్టేసి ఊపిరి ఆడకుండా చంపేసి తినేస్తాయి. 

అవి కాటు వేయక పోయినా.. తమ విషకౌగిలిలో బంధించి ఇతర మనుషులను జంతుజాలాన్ని నలిపి మింగేస్తంటాయి. ఇక   నాగుపాములలో లైంగిక పరిపక్వత 5 నుంచి 6 ఏళ్ల వయస్సులో వస్తుంది.నాగుపాము ఇతర పాముల కంటే కాస్త ఎక్కువ కాలమే జీవిస్తుంది.  

సాధారణంగా నాగుపాములు 25 నుంచి 30 ఏళ్ల వరకు జీవిస్తాయి. అడవిలో కాకుండా పామును జూలో లేదా ఎక్కడైనా డబ్బాలో ఉంచినా 35 నుంచి 40 ఏళ్ల వరకు జీవిస్తుంది. క్రైట్ స్నేక్స్ మన దేశంలో కూడా ఉన్నాయి. వీటి వయస్సు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది.

